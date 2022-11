Ik snap heel goed waarom Istanbul door ‘The Economist’ werd uitgeroepen tot de minst leefbare stad van Europa

Al drie jaar woon ik met veel plezier in Istanbul, maar soms raak zelfs ik uitgekeken op de Bosporus, de Galata­toren of mijn gezellige buurtje Cihangir. Als ik niet voor werk hoef te reizen, gebeurt het dat ik maanden de stad niet uitkom en dan begint zelfs de mooiste stad ter wereld te vervelen.

Ik zou ook best vaker de drukke stad en al het lawaai willen ontvluchten, maar in Istanbul is dat nog niet zo eenvoudig. Er zijn wel een aantal parken in de stad, maar om echt de natuur in te gaan, ben je of heel lang onderweg met het openbaar vervoer, of heb je een auto nodig.

Toen ik laatst echt even genoeg had van de stad, maakte ik met een vriend het plan om een dagje door de buiten­gebieden van Istanbul te toeren. Vol enthousiasme stapten we in de huur­auto voor ons dag­tripje. Mijn goede humeur was al snel verdwenen toen we eerst meer dan een half uur in de file stonden en ik daarna nog twee keer de juiste afslag miste.

Zodra we de stad en het verkeer eindelijk achter ons lieten, kwam de goede zin weer terug. Zonne­bloem­velden, glooiende heuvels en eindelijk het groen waar we zo naar snakten. We wandelden door de wei­landen, zagen water­buffels badend in de modder, en aten op een picknick­plek broodjes met gegrilde buffel­kaas. In dit soort kleine dorpjes rondom de stad, waar koeien en andere dieren vrij rond­lopen, voelde de stad even heel ver weg.

Bizar plan

Toch komt Istanbul steeds dichterbij. Het ene moment waanden we ons op het platte­land, het andere moment gingen we een bocht om en zagen we achter de heuvels de contouren van Istanbul alweer verschijnen. De toenemende verstedelijking is vooral te zien aan de enorme woontorens die aan de rand van de stad zijn bijgebouwd. Nu wonen er meer dan 15 miljoen mensen in Istanbul, twintig jaar geleden was dat ongeveer de helft. Met een stijgend aantal inwoners worden steeds meer omliggende dorpjes opgeslokt door de stad.

Een andere bedreiging voor dit buiten­gebied is een kunstmatig kanaal dat de Zwarte Zee met de Zee van Marmara moet gaan verbinden, en dat al deze dorpjes in één klap van de kaart zou vegen. Al valt nog maar te bezien of dit bizarre plan van president Recep Tayyip Erdoğan ook echt zal worden uitgevoerd.

Waar we eigenlijk een frisse neus wilden halen in de natuur, zagen we vooral het lelijke gezicht van een metropool met bouw­woede. Deze buitenwijken, die in snel­trein­vaart uit de grond werden gestampt, zagen er verlaten en troosteloos uit. Ik zag vooral asfalt, fabrieken en verder weinig mogelijkheden tot vermaak.

Al rondkijkend snapte ik heel goed waarom Istanbul laatst nog door The Economist werd uitgeroepen tot de minst leefbare stad van Europa. Eén plek is nog wel de moeite waard om te vermelden: een moderne ondergrondse moskee, de Sancaklar Camii. Een welkome oase van rust tussen compounds van tientallen volledig identieke, onbewoonde woningen in aanbouw.

Lang konden we niet blijven, want hoewel we nog altijd in Istanbul waren, duurde het minstens twee uur om thuis te komen. Uiteindelijk was het interessant om eens een ander gedeelte van de mega­stad te zien, maar ik blijf voorlopig toch maar weer gewoon rond­hangen in mijn eigen wijk.