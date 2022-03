Ik schrijf dit in een bunker in Kiev. Help ons om Poetin te tonen hoe hij zich vergist

Ik schrijf dit in een bunker in Kiev, met president Volodymyr Zelensky naast mij. Al sinds een week worden we door Rusland gebombardeerd, maar we blijven verenigd en vastberaden om de invallers te verslaan. Tot onze laatste snik zullen we vechten om ons land te verdedigen.

Jarenlang heeft het westen naar Poetin geluisterd zonder hem te horen. Pas nu wordt het zich bewust van de existentiële uitdaging die hij de wereldorde stelt. Oekraïne heeft zijn bedoelingen nooit onderschat – niet sinds de Russische agressie tegen ons land in 2014 in ernst begon. Wij weten dat hij tot alles bereid is om zijn overheersing te vestigen.

Wij Oekraïners hebben bewezen dat we zelf in staat zijn om de invasie af te slaan. We gebruiken de wapens die het westen ons heeft geleverd. We zijn onze Amerikaanse en Europese vrienden en democratieën over heel de wereld, tot en met Australië en Japan, dankbaar voor hun snelle beslissing om ons te helpen, voor hun sancties tegen de Russische economie, voor de wapens en uitrusting die ze ons hebben bezorgd. Maar het is niet genoeg. We hebben meer militaire en humanitaire bijstand nodig. Onze vrijheid – en de uwe – staat op het spel.

Sinds 2014 heeft het westen ons geholpen om een leger op te bouwen dat nu sterk genoeg is om ons te verdedigen en de Russische invallers zware verliezen toe te brengen. Oekraïne vraagt niet dat zijn bondgenoten troepen sturen. Maar het westen moet ons steunen om onze families en ons land te blijven verdedigen We moeten Rusland pijnlijk tonen welke vergissing het heeft gemaakt.

De Russen hebben onze vastberadenheid onderschat. Tot nu toe konden we hen tegenhouden. Maar op dit ogenblik nadert een 60 kilometer lang konvooi van Russische troepen en uitrusting Kiev. Onze dappere soldaten hebben onmiddellijk anti-tankwapens en luchtdoelraketten nodig.

Wij roepen het westen op om het luchtruim boven Oekraïne tot verboden gebied te maken. Wij beseffen dat dit een ernstige escalatie van de oorlog zou zijn en een direct conflict tussen de NAVO en Rusland kan veroorzaken. Maar wij zijn ervan overtuigd dat Rusland niet bij Oekraïne zal stoppen en dus de NAVO hoe dan ook bij dit conflict kan betrekken. Een vliegverbod zou Poetin ten minste doen nadenken.

Wij vragen ook dat het westen de niet-militaire prijs voor Rusland opdrijft. We zijn blij met de gecoördineerde maatregelen die tot op heden zijn genomen, maar ze volstaan niet. Niet slechts enkele maar alle Russische banken moeten worden afgesneden van het SWIFT-systeem. Het westen moet sancties nemen tegen alle oligarchen. Wij roepen ook op tot een volledig embargo op Russische olie en alle Russische export naar de Verenigde Staten en Europa. Die maatregelen zullen de wereldeconomie schade toebrengen, maar het alternatief is veel erger.

De internationale gemeenschap zou moeten overwegen om Rusland uit de Verenigde Naties te zetten of toch zeker uit de Veiligheidsraad, waar het een veto heeft.

Rusland wil de Oekraïense democratie vernietigen en de geest van het Oekraïense volk breken. De ex-KGB-kliek die het land bestuurt, wil de voormalige republieken van de Sovjet-Unie weer in haar macht krijgen. Nogmaals, vergis u niet: voor Poetin is Oekraïne pas het begin. Hij moet worden gestopt.

De beschietingen overal in Oekraïne houden aan. Hier in Kiev zijn ze erger geworden en schuilen vrouwen en kinderen in bunkers en metrostations, terwijl de invallers woonwijken en burgers onder vuur nemen. Zo voert Moskou oorlog. Poetins troepen zullen het land blijven terroriseren om ons tot overgave te dwingen. Als dat niet lukt, zullen ze alles verwoesten. Het is buigen of sterven, een derde optie is er niet.

Toch verloopt deze oorlog niet zoals Rusland had gepland. Gewone Oekraïners confronteren de Russische soldaten en blokkeren hun tanks met hun lichaam. Russische troepen ondervinden fel verzet van zowel het Oekraïense leger als van burgers, gewapend met zelfgemaakte molotovcocktails. Oekraïners verdedigen hun straat, hun gemeenschap, hun land en hun identiteit. Tegelijkertijd geven volgens het Pentagon Russische soldaten zich massaal over of saboteren ze hun eigen voertuigen om niet te moeten vechten. Ze weten dat dit een onrechtvaardige oorlog is.

Wij smeken onze westerse bondgenoten en partner om de prijs ondraaglijk te maken voor Rusland.

Artikel 4 van het Memorandum van Boedapest over de veiligheidswaarborgen, dat in 1994 werd ondertekend, garandeert dat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Rusland ‘onmiddellijk’ bijstand van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zullen vragen “ingeval van een daad van agressie of een bedreiging met gebruik van kernwapens tegen Oekraïne”. Het feit dat de agressor – Rusland – zijn veto in de Veiligheidsraad heeft uitgesproken, ontslaat de andere partijen niet van de beloften die zij Oekraïne hebben gedaan.

Hoewel president Zelensky en ik niet fysiek naast elke dappere Oekraïner kunnen staan die voor zijn land vecht, zijn wij gedachte bij hen. Elk dag kan onze laatste zijn. Maar ondanks de barbaarsheid van de Russische aanvallers zullen wij blijven vechten – zelfs als Rusland een bezettingsmacht in Oekraïne wordt. Wij staan verenigd rond de Oekraïense vlag, het symbool van onze identiteit, onze vastberadenheid en onze wil, maar de toekomst en het voortbestaan van onze staat hangen in grote mate van het westen af.

Deze oorlog kan het voorspel zijn op een groter Europees en zelfs wereldwijd bloedbad. Zoals president Zelensky op Twitter schreef toen een raket neerkwam bij de gedenkplaats Babi Yar, waar in de Tweede Wereldoorlog tienduizenden Joden werden vermoord: “Wat is het nut om 80 jaar lang ‘dit nooit meer’ te zeggen, als de wereld nu zwijgt?”

Ons vandaag helpen, is de enige manier om vrede voor iedereen tot stand te brengen en te verzekeren dat de geschiedenis zich niet herhaalt – dat onze toekomst geen echo wordt van de donkerste tijden van Europa.

© 2022 The New York Times Company