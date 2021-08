Hannelore Bedert is singer-songwriter en schrijfster.

Toen ik twee weken geleden de sportcommentator buiten beeld z’n zegje hoorde doen over de Belgian Cats, onze weergaloze basketbalvrouwen, moest ook ik even slikken. Cafépraat was het, macho-uitspraken die helaas nog steeds door velen worden verkondigd. Ik heb niks tegen cafépraat, zolang het maar aan de toog blijft plakken, zolang je er niemand kwaad mee berokkent of kwetst. Ik kan mezelf geen heilig boontje noemen, maar een mottige uitspraak gaat hier steevast gepaard met spijt nadien.

Wat me trof was dat er naast verontwaardiging over het machogedrag ook mensen waren die met hun ogen rolden en vonden dat de vrouwen hysterisch reageerden.

Toen ik twintig jaar geleden – net achttien geworden – aan de toneelschool begon te studeren, kwam ik in aanraking met zeer verschillende docenten. Waar voor de één de inhoud primeerde (leve dát soort docent), draaide het voor de ander enkel en alleen om hoe je eruitzag. Vooral die laatsten zijn me helaas bijgebleven, omdat ze een smet vormen op mijn studententijd. Hoe meer je van je lijf liet zien op het podium, hoe luider ze in hun handen klapten. Of wat je daarbij uitkraamde überhaupt nog ergens op sloeg, leek hen niet te interesseren.

Halfnaakt over het podium moeten paraderen om daarna kritiek te krijgen op je lichaam, tijdens repetities enkel de goedkeurende knik krijgen wanneer je jezelf letterlijk bloot wilt geven, aangemoedigd worden om vooral luid en vuil te zijn, ik zag er het nut niet van in. Preuts ben ik nog nooit geweest en dat je in zo’n opleiding moet worden uitgedaagd, lijkt me vanzelfsprekend om te kunnen groeien. Maar ik respecteer een ‘nee’ bij een ander en wens op dezelfde manier behandeld te worden.

Ik herinner me een gesprek met een docent, die me vlakaf zei: “Wees blij dat je deze kans krijgt.” Alsof ik aan een theater- en muziekopleiding was begonnen om niet mijn hart, maar wel mijn blote kont op tafel te leggen.

Pas jaren later hoorde ik van andere studenten dat ook zij te weinig ‘nee’ hadden durven zeggen, dat ze bang waren te worden neergesabeld. Het waren – voor alle duidelijkheid – niet enkel vrouwen. Van vrienden uit andere studierichtingen hoorde ik soortgelijke verhalen, in een andere context, maar altijd verbaal, hard en niet toegespitst op waar het eigenlijk om draait: wat iemand kan of zegt, niet hoe iemand eruitziet.

Omdat het zo vaak gebeurt, lijkt het normaal. Maar het ís niet normaal. En dat mag het ook nooit worden. Afgerekend worden op uiterlijke kenmerken of pas aanvaard worden wanneer je het perfecte lichaam, de juiste huidskleur of het mooiste kopje hebt, niemand staat daarop te wachten. Ook niet zij die anderen zo graag met de grond gelijkmaken, hoe stoer ze zich ook voordoen.