Ik overschouw mijn leven van steeds grotere hoogten. Alsof ik tegelijk auteur en personage ben

Frederik De Backer is columnist.

Met het verstrijken der jaren neig ik naar het van steeds grotere hoogten overschouwen van mijn leven. Alsof ik tegelijk auteur en personage ben. Geen goede auteur overigens, en al bij al ook maar een matig personage. Dit soort depersonalisatie hoeft niet noodzakelijk tot bloedbaden te leiden, ik zou het zelf eerder bestempelen als een inzicht. Je hebt een aantal decennia op deze planeet, hoe wil je die invullen? Wat rest wanneer alles straks voorbij is?

Ik schrijf wel vaker over mijn vader. Niet om sympathie te wekken – onze ouders verlaten ons tenslotte allemaal ooit – maar omdat zijn dood, voor mijn tienjarige ogen, tot dusver de meest ingrijpende gebeurtenis in mijn leven is geweest. Die avond veranderde alles. Niet alleen onze situatie als gezin, maar mijn hele denken. Mijn vader was de derde in rij die zo vroeg stierf. Hij was 42, zijn vader 41, zijn grootvader 43. Ongerelateerde doodsoorzaken, gewoon brute pech. Zijn hart, zijn maag, een obus.

Sinds enkele jaren ben ik me bewust van het feit dat ik me nader tot hem voel omdat hij er niet is dan wanneer hij er wel zou zijn. Qua karakter schijn ik best op hem te lijken, dus ik sta wellicht vrij soortgelijk in het leven. Dat zou heel anders zijn wanneer ik hem al die jaren wel bij me had gehad.

Van iedereen hoor ik dat hij erg intelligent was en zo trots op zijn zoontje – ik dus, zie mij hier zitten. “Marleen, da maaneken bès’ van ’t talent”, schijnt hij ooit te hebben gezegd. Dat heeft weleens gewogen, zeker later, op school, toen talent niet meer bleek te volstaan. Een jongen streeft toch altijd naar een zekere goedkeuring van zijn ouders, en hoe je het ook wendt of keert, je pa is in die eerste jaren je best gedocumenteerde voorbeeld van een man. Die vergelijking gaat een leven lang mee. Zelfs als hij dood is, voorál als hij dood is, wil je dat hij je ziet.

Blijkbaar wilde mijn vader voor zijn vijftigste verjaardag een Mercedes kopen. Ik heb het hem nooit kunnen vragen, maar ik geloof nooit dat dat was om zich comfortabel neer te vlijen in een midlifecrisis. Mijn theorie is dat het een bewijs voor zichzelf zou zijn geweest dat hij goed terechtgekomen was. Dat hij er geraakt was, waar dat ook zou moeten zijn geweest. Ergens.

Opgegroeid als zoon van een fabrieksarbeidster en een te jong gestorven grondwerker, door een zware ziekte moeten stoppen met zijn rechtenstudies, zonder diploma opgeklommen tot bureauchef, de helft van zijn meubilair zelf gebouwd, tot de keuken toe. Een pracht van een vrouw gevonden, een zoon op de wereld gezet.

Ik bezoek zijn graf zelden, ik moet telkens weer zoeken waar hij ligt, maar af en toe praat ik met hem. Wanneer ik zou willen dat hij me zag. Vandaag is zo’n dag, hoe weinig het al bij al ook is om fier op te zijn.

We zijn nog nergens, pa. Maar we zijn dan toch al hier.