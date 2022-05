Ik neem mijn fiets en trap tot in Küssnacht, op zoek naar sporen van het koningsdrama uit 1935

Mark Coenen is columnist.

Ik zit in Luzern en ontbijt op een terrasje, vlak bij de Kapelbrug, u welbekend. En indien niet: het uitzicht is de moeite. Het leven van een eenvoudige broodschrijver is een en al kommer en kwel, zoals u weet.

Vanop de kaart zingen mij talrijke gerechten toe: Brotkorb, Frühstückmüsli, Spiegeleier mit gebratener Speck (50g), en voor de vleesverslaafden geräucherter Bauernschinken.

Ik ga, hoewel ik dat zelf helemaal niet ben, onvervaard voor “Das Unkomplizierte”. dat is niet de titel van de nieuwe Rammstein, maar zo heet het ontbijt. Inbegrepen zijn “einen Kaffee, ein Hein-Brötchen und ein Buttergipfel” en niet minder dan twee soorten confituur, “nach Saison und Honig”.

Het is te vroeg op de dag om daar bijzonder opgewonden over te geraken, maar als deze zin uitgesproken wordt door een bevallige Fräulein van hier die gebruikmaakt van de prachtige gutturale klanken die het Zwitserse Duits voorschrijft, dan is er toch niet veel meer nodig. Het is alsof ze de hele tijd hun keel schrapen. Maar dat moet dus, en voor mijn part hoe meer hoe beter: een kinderhand is gauw gevuld, zeker op mijn leeftijd.

Mijn fascinatie voor die schrapende klanken is ongetwijfeld te wijten - of te danken - aan mijn puberteit. Toen konden wij alleen op zaterdagnacht rond een uur of drie weleens een ontblote borst zien op Duitsland 3. In zwart-wit, maar daar maalde je niet om op je zestiende: tot aan de oogbol vol testosteron om bergen te verzetten, terwijl die er niet waren.

Mijn vader had dat door, en dikwijls kwam hij ons - mijn oudste broer keek mee - slaapdronken en kwaad op heterdaad betrappen, maar de herinnering aan dat verleidelijke Duits kon hij ons niet afnemen. De Zwitserse variant is de beste: hun Duits verhoudt zich tot het Duitse Duits als het Limburgs tot het Nederlands. De hele dag zingt men de pannen van het dak.

Geheel voldaan wandel ik na mijn ontbijt en een extra geil klinkend “vielen Dank” bij het pinnen langs de oevers van het meer. Het is markt. De kruidengeuren waaien mij toe, types met baard en een moderne bril verkopen gigantische asperges, fijne kazen en vele soorten ooft.

Ik neem mijn fiets en trap tot in Küssnacht, op zoek naar sporen van het koningsdrama uit 1935: de boom waartegen de auto van koning Leopold tot stilstand kwam, waardoor koningin Astrid overleed. Het hele land in rouw. Zij wordt er herdacht met een kapel met uitzicht.

De perenboom waarvan sprake overleefde in 1992 een storm niet; de resten van de stam liggen sindsdien in het plaatselijke museum.