Ik moet alles weten over mensen die de moed vinden om tegen de stroom in te blijven schrijven

Journalist Jana Antonissen en auteur/theatermaker Julie Cafmeyer vertellen beurtelings over het leven.

Onlangs las ik weer een onheilspellend bericht over de boekenmarkt. Ik heb de exacte informatie van het bericht al lang verdrongen (tegenwoordig pak ik mijn psychologische problemen zo aan; verdringing.) Het was iets in de trant van dat het weer zo slecht ging met de boeken, en dat de verkoop maar bleef dalen, en dat als er dan wel eens iets verkocht werd, dat voornamelijk Engelstalige boeken waren. Met andere woorden: mijn taal blijkt niet meer zoveel waard te zijn. Dat is best confronterend aangezien ik me al zo’n drie jaar bezighoud met een roman.

Om me te wapenen tegen de onheilspellende nieuwsberichten lees ik ’s nachts dagboeken en brieven van schrijvers die schrijven over de kwellingen en geneugten van het schrijverschap. Gustave Flaubert, Henry Miller, Annie Dillard. Ook de dagboekfragmenten van Virginia Woolf geven mij moed. Ergens schreef ze dat je als schrijver nooit weet wat je hebt. Je houdt er rekening mee dat alles wat je schreef waardeloos is, dat niemand ooit zin zal hebben om je te lezen. En toch ga je verder. Je weet niet waar je je tijd in steekt, misschien verlies je al je tijd aan een prul. Ongeveer twee keer per dag overweeg je om alles in de vuilnisbak te kieperen. Toch kun je niet anders, je moet dit doen. Het is een stem die je toefluistert, iets of iemand die je elke keer weer aan die schrijftafel zet. Dat is het risico, je steekt alles wat je hebt in een vermoedelijk verlieslatende onderneming. Die sensatie zou de schrijver niet willen missen. De schrijver is bereid om al zijn of haar tijd te verliezen omdat je weet dat het proces van dat onmogelijke ding je leven zal veranderen.

Maar goed, het punt dat ik eigenlijk wilde maken; boeken dalen niet in waarde, boeken zijn schatten. Iemand vertelde me onlangs over het boek En dan is er koffie van Hannes Meinkema. (Hannes Meinkema is een pseudoniem, haar echte naam is Hannemieke Stamperius.) Haar boek verscheen in de jaren zeventig en gaat over de malaise van de huisvrouw in die tijd. De Groene Amsterdammer schreef naar aanleiding van Meinkema’s overlijden een artikel over haar boek. Meinkema viel op omdat ze ondanks de seksistische literatuurkritiek op haar werk, doorschreef. Critici vonden haar feministische opvattingen ‘agressief’ en ‘eigenwijs’. Ik wil dat boek hebben, ik moet alles weten over mensen die de moed vinden om tegen de stroom in te blijven schrijven.

Toen ik bij de tweedehandswinkel was, moest de verkoper me teleurstellen. Hij zei dat hij nog nooit van Hannes Meinkema had gehoord, en bedankte me voor het uitspreken van haar naam. Het gebeurt wel eens dat hij per ongeluk boeken van grote waarde weggooit. Ook online blijkt het boek overal uitverkocht te zijn. Dat is het ding met boeken, je weet nooit wanneer ze weer belangrijk worden. Maar goed, het punt dat ik echt wilde maken was geen punt. Eerder een mededeling: wie nog een exemplaar van En dan is er koffie thuis heeft liggen, mag het boek altijd naar mij opsturen. Ik ga ervan uit dat mijn adres inmiddels bekend is bij de lezers.