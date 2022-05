Ik merk dat de ontsnapte renners nog ruim de tijd hebben om naar het vrouwelijke schoon te kijken

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Het strand ligt vol jeugd die een dagje vrij gekregen heeft omdat de Giro d’Italia in hun gemeente passeert: schoonheid gecombineerd met baldadigheid, iedereen rookt en heeft minstens één tatoeage.

En dat kwettert maar en dat kwettert maar.

Ik zit na een rondje fietsen langs de kust na een voortreffelijke linguine alle vongole in de Quadrifoglio, ons favoriete restaurant op het strand, uit te buiken in het zand, in afwachting dat de rondekaravaan passeert.

Sei un ciclista? vraagt de dame van de gelateria bewonderend als ik in mijn strakke wieleroutfit een ijsje kom halen om mijn dramatisch gezakte voorraad koolhydraten aan te vullen.

Nee zeg ik, mijn buik intrekkend, ik doe maar alsof.

Drie uur op voorhand is de Strade Statale 16 schoongeveegd en afgesloten voor alle verkeer: alle verloven van de politieagenten zijn ingetrokken, maar je ziet aan ieders gezicht dat niemand dat erg vindt.

De hele tijd rijden de snelle wagens van de ordehandhaving zenuwachtig over en weer, waar het kan loeien de sirenes en worden late voetgangers die de straat oversteken streng toegesproken. De stilte is oorverdovend.

Om nu te zeggen dat de doortocht van de Ronde ervoor gezorgd heeft dat de straten vol wielerliefhebbers met gekke petjes staan zou een overdrijving zijn, merk ik als ik ruim op tijd een strategische plek langs het parcours inneem om toch zeker geen seconde van het spektakel te missen.

Dat komt ook omdat iedereen de wedstrijd op televisie volgt en op het gepaste moment naar buiten komt. Zonder media bestaat de koers niet.

Het is een beetje zoals bij de zatte volksfeesten bij onze klassiekers, waar men de vips ook tijdig uit hun champagneroes moet wekken, anders zouden ze de passage van de renners missen.

Zo’n wielerkaravaan is één langgerekte processie van Echternach.

Heel lang gebeurt er niets, alleen een paar stoere leatherboys op politiemotoren rijden nors voorbij. Het is wachten op de promokaravaan, denk ik dan, maar dat valt lelijk tegen. In de Giro bestaat die uit één camionette die roze parafernalia verkoopt: geen mens is geïnteresseerd.

Als de koplopers voorbijrazen, merk ik dat de ontsnapte renners nog ruim de tijd hebben om naar het vrouwelijke schoon te kijken dat met de gsm in de hand al hun bewegingen registreert.

Krap twintig seconden duurt de zoemende passage van het peloton: geen renner herkend, ook al omdat ik alles moest fotograferen natuurlijk.

Wazige beelden bewijzen mijn aanwezigheid.

Drie minuten later is de straat weer open voor alle verkeer.