Ik laat haar voorgaan omdat ik dat als kind ergens heb gezien en altijd mooi ben blijven vinden, en terwijl we tussen steigerbuizen de heuvel afwandelen en de kogelgaten in onze relatie met elke stap verder van ons wegglijden, valt me op hoe moeilijk ademen me valt. Het is niet het zonlicht dat mijn ogen brandt, en ik zwijg zoals ik altijd zwijg.

Het doet me geen deugd, praten, en op lucht het ook al niet, maar ik doe het omdat er vraag naar is en ik me evengoed op afspraak slecht kan voelen. Ik voel me onbegrepen, nog maar eens. Zij lijkt er wel iets aan te hebben.

Ze is zo kwaad, daar in die kamer, alsof het mag omdat er iemand op toeziet, het aanwakkert, en achteraf voelt ze zich telkens schuldig maar dat hoeft niet. Je moet je nooit verontschuldigen voor wat je voelt, zeg ik dan, en ik doe het ook niet, omdat ik niet uitspreek wat verontschuldigingen behoeft. Je moet op je tanden leren bijten, heb ik als kind eens gehoord en gehoopt dat ooit te kunnen.

En nu ik naast haar loop, sla ik mijn arm om haar schouder en zij de hare om mijn middel en ik kus haar tussen sjaal en muts in, en ze loopt om me heen naar mijn linkerzijde, waar ze nooit is, in bed noch vroeger in de auto, tenzij soms in de badkamer, voor ik mijn hoofd in haar hals begraaf. En ze haakt een arm in de mijne, en we zwijgen zoals we nooit zwijgen.

Een fiets schiet langs haar heen en mijn instinct geeft me in haar dichter tegen me aan te trekken, dichter bij de muur ook. Even zie ik haar onbeweeglijk op het trottoir liggen, maar ik kijk naar de fontein die de rijstroken scheidt en om de nachtmerrie van mijn netvliezen te vegen vraag ik of onze dag in tweeën splitst aan het kruispunt en ze zegt dat ze thuis nog iets moet oppikken.

Ik herinner me mijn vaders stem niet, maar waar de hare in mijn schedel rust bewaak ik met mijn leven.

En om de leegte te vullen, zeg ik dat ik tegen morgen twee stukjes moet schrijven, die ze niet zal lezen maar dat hoeft niet. Ze schrijft zelf dagboeken vol, en die worden evenmin gelezen. Ze schrijft meer dan ik. Met meer gedreven- en bedachtzaamheid, en niet voor het geld of om te worden gezien of om wat het ook is waarom ik het doe. En mijn ogen branden en ik krijg geen lucht en ik kijk naar de fontein die de rijstroken scheidt, maar ik krijg wat in mijn schedel rust niet weggeveegd. Want het toont en verbergt zich weer, maar verdwijnen doet het nooit.

Ze zegt dat een vriendin van me haar ooit heeft gezegd dat ik iets ben dat ik niet wil zijn. Het woord dat ze noemt is niet wat ik in gedachten heb, ook al heeft ze gelijk, zij beiden, maar een mens kan gelukkig meer dan één woord niet willen zijn.

Ze pikt iets op en ziet me graag, ik ben alleen. En schrijf.