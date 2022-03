Ik krijg het beeld van het kleine meisje in een metro in Kiev maar niet uit mijn hoofd

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Het is een bijzondere sfeer als buiten de wind om het huis loeit, binnen het houtvuur knettert, mijn hond Mr. Wilson op de achtergrond zachtjes snurkt en het voor de rest stil is.

Maar het wordt echt akelig als plots ­tegelijk de wind gaat liggen, het hout niet knettert en de hond stopt met snurken. Griezelig en onwerkelijk.

Die paar seconden doodse stilte deden me denken aan de verhalen van mijn grootmoeder, hoe zij het moment voor de inslag en explosie van een V1-bom in WO II beschreef. Hoe zij en haar kinderen de adem inhielden bij dat angstaanjagende, geluidloze vacuüm dat eraan voorafging en waarbij hun harten een tel of twee ophielden te slaan.

Ook hier heeft dat doodse moment iets onheilspellends, maar dan laait het vuur weer op, snurkt Mr. Wilson dubbel zo hard en veegt de wind al brullend het huis de mantel uit.

Al dagen volg ik het nieuws over de ­oorlog in Oekraïne als een bezetene op de voet en zap onafgebroken van ­Belgische, Franse en Nederlandse televisiezenders naar CNN en BBC World en terug.

Maar het ging stormen in dit Italiaanse paradijs en ik heb al vijf dagen geen ­internet of tv meer. Enkel nog 4G en omdat ik nu ook de roaminglimiet overschreden heb, dwingt dat me toch tot enige voorzichtigheid. De volle pot moet ik nu betalen en mijn beurs is zoals altijd leeg op het einde van de maand.

Bovendien, mocht ze al rond en bol staan, het is niet te betalen. Na amper één uur nieuws roamen kreeg ik al een bericht dat het me 40 euro kost en toen ik ook nog tweets zag van vrouwen die vrolijk riepen: ‘Zelensky kan mij krijgen!’, hield ik het voor bekeken.

Starend in het vuur dacht ik aan al de verhalen van mijn opa’s, oma’s, ouders, ooms en tantes over de verwoestende oorlogsjaren, en aan de research die ik deed naar aanleiding van het boek dat ik schrijf over mijn grootmoeders.

Ik kan me niet ontdoen van de indruk dat er één heel belangrijke parallel is.

De overeenkomst tussen de schromelijke onderschatting door de Europese leiders van de Duitse Führer en de Russische despoot is frappant. Na de agressieve annexatie van het Tsjechische ­Sudetenland – de Krim? – werd op 30 september 1938 het Verdrag van München gesloten. Landen die aanwezig waren: Italië, Frankrijk, nazi-Duitsland en Engeland. Tsjechië zelf zat niet mee aan de onderhandelingstafel.

De annexatie werd geaccepteerd op voorwaarde dat de vrede in Europa gegarandeerd bleef. De Engelse premier Neville Chamberlain sloeg zich op de borst, daar had hij even mooi voor ­gezorgd! De Führer had niets dan ­verachting voor hem.

Poetin is niet in te schatten. Het is ­gemakkelijk om Poetin af te doen als een gek, zegt men. Wat doet het ertoe? Al draagt de aap een gouden ring, het is en blijft een ­lelijk ding. Want gek of niet, levensgevaarlijk is hij zeker.

Wat staat ons te wachten? Geen idee, maar ik krijg het beeld van het kleine meisje in een metro in Kiev – ze is niet veel ouder dan mijn kleindochter ­Gloria – maar niet uit mijn hoofd. De tranen in de ogen, de snottebel aan haar neusje, de bibberende lip en de snik in haar keel toen ze zei: “Ik wil niet sterven, ik wil dat dit stopt.”