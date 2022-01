Ik kon dan wel een bontjas aantrekken en lippenstift opsmeren, vanbinnen was ik gewoon… bedorven?

Jana Antonissen is journalist. Haar column verschijnt wekelijks.

Eigenlijk mag je niet te hard persen, want daarmee kan je jezelf allerlei akelige dingen op de hals halen: een verzakking van de endeldarm bijvoorbeeld, of aambeien of scheurtjes, ook wel fissuren genoemd. Maar ik kan toch niet nóg een dag met zo’n pijnlijke buik rondlopen? Persen dus.

Ik duw tot de tranen in mijn ogen springen. Het voelt alsof ik openscheur vanonder, en dat allemaal om van zo’n treiterig kleine keutel te bevallen.

Too much information? Dat vind ik ook, wees gerust. Maar ik zit er wel mee. En ik niet alleen. Drie op de tien vrouwen heeft last van een moeizame stoelgang. Chronische constipatie is aanwezig bij 11 procent van de gehele volwassen Belgische bevolking. 38 procent lijdt aan één of meerdere chronische maag- en darmaandoeningen.

Onbehandelbare darm- en maagklachten worden vaak gelabeld als prikkelbaredarmsyndroom. De symptomen zijn moeizame stoelgang en constipatie of juist diarree en winderigheid. Hoewel het vaker voorkomt bij vrouwen, zijn er genoeg mannen die er ook onder lijden.

Dit weekend las ik dat de invloed van onze darmflora op ons verdere welzijn nog veel verder zou reiken dan aanvankelijk gedacht. Er zijn indicaties dat een verandering in de darmflora ook een gemoedsverandering teweeg kan brengen, althans bij proefdieren.

No shit. Oké, flauwe woordspeling, maar de onderzoekers van het Vlaams Darmfloraproject mogen me gerust even opbellen. Mijn gebrekkige microbioom en ik willen wel proefkonijn spelen.

De emotionele gevolgen van een tekortschietende darmflora: schaamte, walging en angst.

Neem nu winderigheid, het sociaal minst aanvaarde symptoom van maag- en darmklachten. Wanneer dit in gezelschap voorvalt, heb je drie opties. Ofwel de schuld afschuiven op iemand die er minder fris dan jou uitziet, ofwel ijskoud doen alsof je niets opmerkt, ofwel met gloeiende wangen schuld bekennen.

Ook wanneer de flatulentie – een duur woord voor winderigheid – me in mijn eentje overvalt, is zelfhaat nooit veraf. Zo is me wel eens overkomen dat ik helemaal alleen in de lift stond toen plots een zwavelachtige geur opdook die niet overeenstemde met het beeld in de spiegel. Ik ging bijna over mijn nek van afgrijzen.

Misschien viel daar een metafoor in te ontwaren. Ik kon dan wel een bontjas aantrekken en lippenstift opsmeren, vanbinnen was ik gewoon… bedorven?

Praten over slechte stoelgang past niet in onze ontsmette samenleving waar influencers ons een rimpelloos en frictievrij leven voorspiegelen. Je zou kunnen zeggen dat het menselijk lichaam evolutionair gezien achterloopt op haar hightechomgeving. Maar dat zou je natuurlijk ook kunnen omdraaien. We mogen dan wel ingewikkelde vaccins ontwikkelen en tripjes naar Mars maken, uiteindelijk blijven we gewoon mensen met een feilbaar spijsverteringsstelsel.