Ik kom de straat niet op, ik protesteer niet; ik wacht en zit en kijk hoe alles om me heen verkruimelt

Frederik De Backer is columnist.

Terwijl de CEO van TotalEnergies nog een Kobe-biefstukje op zijn vloerverwarming laat leggen, draai ik, zijn klant, slechts één van enkele miljoenen horigen, in de kille schaduw van zijn verhevenheid voor het eerst sinds het aanbreken van de lente de chauffage open. Ik zet ze op 1. Nog even en het is binnen minder koud dan buiten. De decadentie van ontdooide tenen.

Je zou hopen dat iemand ingrijpt. Dat iemand zegt dat winstcijfers van 60 miljard over drie kwartalen, zoals die van de Noorse energiereus Equinor, een staatsbedrijf, drie keer meer dan vorig jaar voor exact dezelfde diensten, exact hetzelfde product, exact hetzelfde gebrek aan klantvriendelijkheid zoals die bij élke grote firma de norm is geworden, misschien net een beetje te veel van dat goede oude kapitalisme zonder grenzen zijn.

Maar het enige wat je denkt, terwijl een anoniem parlementslid van een partij die er niet toe doet in de achtergrond exact datzelfde zinnetje staat te mompelen tegen niemand anders dan zichzelf, is: een staatsbedrijf, bestaat dat dan nog? Een dat winst maakt bovendien? Een dat ze niet kapotsaneren om er vervolgens van te kunnen beweren dat het niet functioneert en dan maar te vervangen door een commercieel alternatief?

In Frankrijk betalen mensen maar een derde van wat wij betalen voor energie, maar wat dan nog? Daar hebben ze weer andere kloterij die wij niet hebben. En het is niet dat ik zo’n CEO zijn privé-eiland niet gun, het is dat ik iedereen een minimum aan comfort gun. Niet eens luxe. Dat voor sommige dingen, zoals voedsel, water, warmte en onderdak, een grens wordt gesteld aan de winst die erop wordt gemaakt.

Daar zijn ze nu net mee bezig, lul. Uitstekend, oef, maar waarom heeft dat geduurd tot vandaag? Waarom kon dat geen basisprincipe zijn van die hele ballentent onder wier door Bengaalse kinderen aaneengenaaid dekzeil we nu met z’n allen zitten te schuilen voor onze eigen economie? Laat die maar razen, ongereguleerd, haar eigen onbegrijpelijke regeltjes kakkend; laat haar doen wat ze wil, we lezen de schade later wel af van onze iPhone-schermpjes, althans wie daar geen hypotheek voor heeft moeten nemen.

Wie wil de wereld zo?

Mijn generatie is er een van kinderen. Ik ben vijfendertig en ik onderneem niets. Ik wacht en wacht tot de dingen me in de schoot komen vallen, en het enige wat me dat doet zijn facturen, die ik vervolgens ogenblikkelijk betaal uit angst dat ze nog een volgende baren. Ik kom de straat niet op, ik protesteer niet; ik wacht en zit en kijk hoe alles om me heen verkruimelt. Ik schrijf mijn litanie op sociale media en daarmee is mijn bijdrage geleverd. Want wat kan ik meer doen, en acht miljard anderen met mij, dan tegelijk slachtoffer en dader zijn?