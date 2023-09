Ik kijk naar zijn hielen en vind met zijn wandelstok het vertrouwen. Zo dalen we

Marco is een Zwitser die ik hierna nooit meer zal zien. Nu weet ik dat nog niet, of beter: nu laat ik die gedachte nog slapen, want we staan op net geen 3.000 meter boven de zeespiegel, en we hijgen de klim van zonet uit onze longen. Even na hem heb ik de top bereikt. Nu delen we wat woorden, en een zicht op een gedicht.

Ik besef helder waarom mensen daar beneden samenklitten, in het dal, waarom ze er hun huizen bouwen en hun adem sparen en hun kinderen melk geven: ze worden er dag en nacht bespioneerd door schoonheid.

Ik vertel Marco dat ik de afdaling vrees. Ze is steil en technisch, en ik ben bang om in een open mond te vallen. Hij leent me één van zijn wandelstokken, en zijn schaduw: daarin mag ik lopen. Het gaat verbazend goed, ik kijk naar de hielen van Marco en vind met zijn wandelstok het vertrouwen. Zo dalen we, zo geven we de stilte het woord, zo vertellen we elkaar sporadisch wat. Hij woont in Lugano, hij heeft een dochter, hij leerde al vroeg van zijn ouders dat je moet zwijgen wanneer de bergen praten.

Bij de splitsing geef ik Marco de wandelstok terug. Ik frommel hem nog wat woorden toe, een bedankje moet het zijn, een afscheid van de intimiteit van twee stille mannen op een bergpad, maar mijn tong is nu een lamme eekhoorn, overreden door een Fiat. Marco gaat naar links, ik naar rechts, ik zal de afdaling nog veel tijd schenken, en één keer zal ik het evenwicht verliezen. In het dal zal ik ’s avonds over het verdroogde korstje bloed op mijn knie wrijven, en weten dat het al op verdwijnen staat. Vandaag geen nieuwe littekens.