Ik kan toch niet ‘bent u lesbisch?’ door de gangen van het rustoord schreeuwen?

Maud Vanhauwaert is columnist.

In het kader van Idahot raakte ik in gesprek met een ouder lesbisch koppel dat zich inzet om het queer-thema bespreekbaar te maken in woon-zorgcentra. Tijdens ons gesprek dacht ik aan Gisèle, die samenwoonde met mijn grootmoeders zus. Die groottante is al lang overleden en Gisèle is intussen hoog in de negentig en woont in een rusthuis ergens in Wallonië. Ik heb er weleens aan gedacht om voorzichtig te polsen of zij een koppel vormden, of het de liefde was die hen bond en of ze samen naar ‘de Congo’ reisden om te vluchten van hun thuis. Maar ik heb het nooit gedurfd. Intussen is een gesprek voeren met Gisèle heel moeilijk, want ze is bijna potdoof. Ik kan toch niet ‘bent u lesbisch?’ door de gangen van dat rustoord schreeuwen? Ik laat het maar zo, de doofpot blijft dicht. Maar ik vind het droevig te bedenken dat ze geen taal heeft kunnen geven aan misschien wel haar diepste geheim. Dat haar hart ooit zal stoppen en dat niemand zal weten voor wie het sneller heeft geklopt.