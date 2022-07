Slaven

Ik was geschokt toen ik het nieuws hoorde over de 55 pijpfitters die als slaven tewerkgesteld werden bij Borealis. De contractor, IREM-Ponticelli, is een Frans bedrijf dat prat gaat op zijn waarden zoals ‘gezondheid en veiligheid’. Zij zijn eveneens actief voor de Franse defensie en werken voor de Franse nucleaire sites van EDF en Engie. Een mens begint zich vragen te stellen over deze slavendrijvers. Hoe worden die gecontroleerd? Blijkbaar mag in dit land alles. Nu worden er Turkse pijpfitters tewerkgesteld ter vervanging van de ongelukkige Bengalen en Filipijnen. Zijn dat dan ook ‘vrijgestelden’? Wat is het probleem met Belgische werklieden? Te duur? En de winsten? Niet genoeg?

Borealis is voor 75 procent eigendom van de Oostenrijkse multinational OMV Aktiengesellschaft. De andere 25 procent komt uit Abu Dhabi. Dit laatste land is ook ‘sterk’ in mensenrechten. De enigen die daar werken zijn Filipijnen, Indiërs, Bengalen, enzovoort. Allemaal mensen die om te overleven werken als slaven. Dit zijn onze bondgenoten tegen de kwalijke Rus.

Ik kan niet begrijpen dat zulke praktijken gebeuren in ‘mijn achtertuin’ in de 21ste eeuw.

Patrick Gesnot, Schoten