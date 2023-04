Ik kan mijn kind niet beloven dat ik er morgen zal zijn. Ik kan niet eens koken

Frederik De Backer is columnist.

Ik zou meer tijd met mijn petekind moeten doorbrengen. Niet alleen met hem, ook met mijn andere neefjes en nichtjes, met peuters, kleuters, pubers, tieners, kinderen van alle leeftijden. Alleen zeg je dat natuurlijk niet luidop, en al zeker niet herhaaldelijk. Zoiets wekt argwaan. Ik ken vaders die hun kinderen niet knuffelen uit vrees voor een slechte naam.

In plaats van mijn onnozelheid uit te smeren over krantenpagina’s, zou ik dat over hun jonge geesten moeten doen. Samen een bal heen en weer trappen en praten over gehate schoolvakken, over favoriete voetballers en die keer dat ik Kevin De Bruyne heb geïnterviewd, tussendoor een kleine wijsheid dat brein in smokkelen of er subtiel Erik of het klein insectenboek planten. Een bord langs het asfalt zijn, al was het maar één keer de weg wijzen.

Het heeft niet veel gescheeld, ik heb weken getwijfeld, of ik had me opgegeven voor een project van de bibliotheek; als ik het me goed herinner kwam het neer op het helpen van anderstalige kindjes met hun huiswerk. Maar toen brak de pandemie uit en niet veel later verhuisden we naar de grote stad en nadien volgde weer een andere uitvlucht. Ik denk dat ik geschrokken was van de hond waarvoor ik niet bleek te kunnen zorgen. En uiteraard komt een kind wel over een kale dikzak die plots niet meer kan helpen met een herbarium heen, maar het idee alleen al dat ik het verdriet zou aandoen doet het mij aan.

Natuurlijk weet ik vanwaar het komt. Ik wil zo’n kind doorgeven wat mij is doorgegeven en nog meer wat me dat niet is. Een boei zijn op woelige wateren, die het ieder spartelen bespaart.

En het hoeft niet zo nodig, de crèches lopen vol en de leraarskamers leeg, een blik uit het raam volstaat om er nooit aan te beginnen, maar tegelijk weet ik dat zelfs mijn donkerste dag zou opklaren van zo’n kleintje met de ogen van zijn moeder en de wenkbrauw van zijn vader. En dat ik geen dag van mijn leven gerust zou inslapen mocht het een meisje zijn, omdat ik mezelf herken in een jongen en nog van iedere schram kan aflezen hoe pijnlijk hij wel of niet is, maar ik meisjes nooit heb doorgrond. Kleine feetjes in hun sprookjeswereld. Broze vlinders, hoe furieus ook. Zeker mocht ze op haar lijken.

Maar hoe het grijs ook al uit mijn kin breekt, ik weet niet of ik er ooit klaar genoeg voor zal zijn. Dit leven, op de achterzijde van een gazet, is tegen guur weer bestand zoals het papier waarop het wordt geleid. Ik kan mijn kind niet beloven dat ik er morgen zal zijn, zoals mijn vader dat ook niet bleek te kunnen. Ik kan niet eens koken. Maar ik kan het op mijn arm nemen als het weent, een kus in het haar drukken, en, terwijl het inslaapt tegen mijn schouder aan, bewijzen dat ik er tenminste vandaag ben.