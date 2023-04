Ik kan het gewriemel van al dat plantaardig leven bijna horen

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Hoewel het buiten niet ­warmer is dan een zachte winterdag, krioelt het in mijn tuin van leven. Alles bloeit, en gefascineerd kijk ik naar de veranderingen, naar de ­kleuren die opduiken tussen het schaarse groen dat zich omhoog wringt uit de bodem, die nog bedekt is met een smurrie van modder, takjes en rottende herfstbladeren.

Zelf heb ik geen groene vingers en ook niet de tijd om me daarin te bekwamen, ondanks drie jaar avondschool landbouw en tuinieren, maar ik weet dat ik de bladeren beter laat liggen tot ze vergaan en transformeren in kostbare en vruchtbare humus.

Daardoor ziet mijn tuin er in de wintermaanden uit als een braakliggend stuk grond zonder toekomst, tussen drie witgekalkte muren. Somber en droef. Maar geen drie maanden later barst hij zacht open, als een kuikentje dat uit zijn ei breekt en met zijn donzige kopje en donkere kraaloogjes nieuwsgierig de wereld monstert.

Al drie jaar lang ging dit voorjaarsontwaken aan mij voorbij. Meestal ben ik rond deze tijd in Italië, maar door omstandigheden veranderde mijn planning en moest ik eind februari al afscheid nemen van het paradijselijke oord daar. De lente in de Toscaanse heuvels overvalt je heel anders, er is zoveel natuur om je heen dat de langzame veranderingen minder opvallen en alles plots tegelijk in bloei lijkt te staan.

Maar hier zie ik hoe piepjonge blaadjes ontspruiten aan de seringenboom en merk de vele nog gesloten knoppen aan de treur­esdoorn op. Het is een laatbloeier en het lijkt alsof hij wacht tot al de rest tot leven gekomen is om dan in mei een gigantische blader­parasol te vormen, die al dat frêle moois beschermt en verkoelt.

In de zomer filtert hij het geweld van de brandende zonnestralen en verleent het verblindende licht slechts met mondjesmaat de toegang. Het aangename, fluweelzachte lentezonnetje daarentegen krijgt alle kansen om de opengebarsten knopjes en kleurrijke blaadjes die zich ontvouwen liefdevol te strelen.

Halsstarrig blijven zijn takken kaal om dat jong grut onder hem te verwarmen tot alles stevig op zijn stengel staat en bijtjes en vlinders kan verwelkomen. Die duiken hier gelukkig nog op.

Ik kan het gewriemel van al dat plantaardig leven bijna horen. Nee, ik hoor het gewoon. Fluisterend, knisperend en giechelend worden bloemen geboren uit knollen die maanden geleden in de grond werden gestopt.

Hyacinten, helleborussen, tulpen en paasklokken verdringen de verdorde sneeuwklokjes.

De azalea is tot boven de tuinmuur uitgegroeid en neemt in de breedte wel twee meter in. Een bloedrode bloemenmuur.

Ook ik draag de lente in mijn lijf, wild en vrolijk bruist mijn bloed en ik voel me zestien, klaar om vol levenslust open te barsten en de wereld te bestormen.