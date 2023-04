Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Vanaf 2030 heeft de mensheid zicht op het eeuwige leven: zo verklaart ene Ray Kurzweil en die kan het weten, want de Amerikaanse futuroloog is al heel zijn leven bezig met die ­monumentale zaak.

Door de ziekenkas terugbetaalde microscopische robots kunnen tegen dan via een ingang naar keuze ingebracht worden, om ten strijde te trekken tegen malafide gezwellen en woekerende cellen. Een beetje zoals de mannen van de vuilniskar elke week hun ronde doen en de straten proper houden.

Waarvoor grote dank, trouwens.

Onderweg herstellen ze snel nog even een ontstoken darmwandje en een onwillig bloedvat en na een uurtje kan de ­patiënt, genezen en vrolijk fluitend, weer naar huis. Artificiële intelligentie gaat de rest doen: zodra die aan onze eigen intelligentie is gekoppeld, worden we een miljoen keer slimmer, zegt diezelfde Kurzweil.

Of de nanotechnologie ook de aangeboren stompzinnigheid van de mens zal temperen is echter zeer de vraag: als zogenaamd onsterfelijke mensen geweren mogen blijven kopen om elkaar bijna serieel af te maken, zoals in Amerika al een tijd een traditie is, blijven ze niet lang onsterfelijk.

Maar 2030: dat moet ik toch nog halen, als de wind goed blijft zitten en ik mijn best doe. En dat doe ik, want hoe ouder een mens wordt hoe meer hij op zijn gezondheid gaat letten.

Na mijn bibliotheek is de medicijnkast de best gevulde kast in huisje Weltevree, waar een keur aan producten uit de hele farmaceutische wereld schouder aan schouder voor mijn welzijn en -bevinden zorgen. Weinig is leuker dan bij de apotheker te snuisteren in het waarlijk gigantische aanbod aan ongetwijfeld levensverlengende vitamines en preparaten. Die koop ik dan omdat ze mij worden aangeraden door de media, want ik kan geen krant openslaan of er staat weer een slimmerik in die weet hoe een mens gezond moet blijven. Mindfulness! ­Mediterraans dieet! Met de kippen op stok!

Daarbij nog wat magnesium nemen en visolie en vitamine D, zij het van dat laatste niet te veel want daar kunt ge ook van doodgaan. Ik sta ’s morgens op, doe de zonnegroet, drink mijn koffie op één been en ga dan wat dauwtrappen in de tuin. Daarna weer een uurtje plat en vervolgens een ijsbad. Van 9 tot 11.30 uur doe ik international fasting, of hoe heet het, en de rest van de dag denk ik na over het leven − het liefst horizontaal. Na een dutje.

Sinds ik die traplift heb laten installeren, is mijn conditie wel achteruitgegaan, maar daar bestaan ongetwijfeld ook pillen voor. Of tegen.

Ach, was het maar al 2030.