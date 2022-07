Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

De stad is leeg­gelopen. Waar is iedereen? Staan ze in Zwitserland of Oostenrijk urenlang te wachten voor de ­Gottardo en de Brennero, of schuiven ze amechtig puffend in hun blikkendoos op wielen op Franse wegen aan, vraag ik me af, als ik op de radio hoor dat Frankrijk donker­rood kleurt. In gedachten zie ik een bloed­door­lopen kaart van La Douce voor me, de route du soleil als één van de hart­slag­aders. Met tromboses rond Parijs en Lyon.

Als stroperig bloed bewegen we ons naar andere oorden en ik denk aan vrienden die daar nu middenin zitten.

Ik hoor het gejengel van kinderen op de achterbank, zie moeders voor me die morsend door het plotse remmen, iets wat voortdurend gebeurt in files, kopjes koffie uit een thermos gieten voor vaders, of boterhammetjes en hard­gekookte eieren tevoorschijn toveren om het kroost af te leiden, ondertussen spelletjes spelend als ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is rood!’ Of diersoorten opsommen waarbij de volgende speler een dieren­naam moet noemen beginnend met de laatste ­letter van de vorige: poes, salamander, rog...

“Alle ellende van de mensheid komt voort uit het feit dat we er niet in slagen om rustig in een kamer te blijven zitten”, zei de 17de-eeuwse filosoof Blaise Pascal. Daar is iets voor te zeggen, natuurlijk, maar dat geldt net zo goed voor geluk, liefde en menselijke warmte, mijmer ik, terwijl ik met mijn hondje Mr. Wilson door de lege Antwerpse straten kuier. In mijn huis kom ik in ieder geval niemand tegen. Op straat evenmin.

Wandelend denk ik terug aan de vele signeer­sessies in boekhandels de voorbije weken, het was hart­verwarmend en soms aandoenlijk. Het leukst was de vrouw die gespeeld bozig zei dat de strijk dagenlang was blijven liggen door mijn schuld omdat ze niet kon stoppen met lezen. Of het jonge meisje dat verontwaardigd uitriep dat ze niet kon geloven welke weg vrouwen afgelegd hebben en dat we er nog lang niet zijn.

Moeilijk vind ik het als mensen me bewonderend aanstaren en verrukt uit­roepen: ‘O, ik praat met dé Hilde Van Mieghem.’ Op een piëdestal gezet worden geeft hoogte­vrees. Het vervreemdt me van mezelf en vereenzaamt me.

Dat eeuwige balanceren tussen alleen zijn en je onder mensen begeven! Ik ben goed in het eerste – ook dat kan wurgend zijn – en niet zo best in het tweede. Het fijnst is als ik me in een eenmans­gezelschap bevind en het mooist is samen­zijn met een liefde, iets waar ik soms intens naar kan verlangen. Waar blijft mijn zee­kapitein ter lange omvaart?

Na ons toertje door de stad ligt Mr. Wilson op de koude vloer­tegels van de eet­kamer en zit ik in m’n tuin en luister weemoedig naar het gezoem van een hommeltje, het roekoeën van een paar duiven en naar verre stemmen en gelach in andere tuinen.