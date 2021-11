Ik hou de Belgische spoorwegen liever te vriend. Aangezien ik geen rijbewijs heb, moet ik alle vluchtmogelijkheden openlaten

Julie Cafmeyer is columnist.

Momenteel zit ik op de trein van Bordeaux naar Bergerac. Een tijdje geleden schreef ik mijn beklag over de NMBS aangezien het onmogelijk was om een online ticket te kopen naar de Franse stad Bergerac. Inmiddels ben ik erachter gekomen dat als je op de grote stations zoekt (bijvoorbeeld niet Bergerac, maar wel Bordeaux) je wél een ticket kan kopen.

Misschien kunnen de kleinere steden in Europa ook worden opgenomen in het systeem? Bij deze wil ik de NMBS mededelen dat ze me altijd mogen uitnodigen op een brainstorm met de titel: ‘Hoe we onze website kunnen updaten en daarmee treinreizen binnen Europa aantrekkelijker maken.’ Ik geef graag vrijblijvend advies.

Deze aanbieding is puur uit eigenbelang. In deze tijden waar het eind van de wereld dagelijks wordt aangekondigd, hou ik de Belgische spoorwegen liever te vriend. Waarschijnlijk moeten we op een dag vluchten en aangezien ik geen rijbewijs heb, moet ik alle vervoersmogelijkheden openlaten.

Ja, ik probeer mijn apocalyptische gedachten te onderdrukken door uitwegen uit te stippelen. Dit is voor het ogenblik zeer moeilijk aangezien ik tegenover een dame zit die me berispt telkens als ik mijn masker laat zakken. De eerste keer dat ik mijn masker liet zakken, maakte ze nog een vriendelijk gebaar met haar hand, die ze zachtjes, bijna teder, naar boven bewoog. Inmiddels zijn haar bewegingen agressief. Op dit moment staat ze hysterisch met haar armen te zwaaien. Op en neer. Het masker moet naar boven, niet naar beneden! Dat zegt ze niet, dat begrijp ik uit haar gebarentaal.

Zou ze echt geloven dat ik het virus verspreid als ik mijn masker laat zakken om even naar adem te happen in deze overvolle trein? Of is het masker een symbool geworden? Een symbool dat ons gezicht bedekt, ons de uitstraling geeft dat we plichtbewuste burgers zijn die het virus geen kans geven. Onze medemens, een controleur die ervoor zorgt dat we ons verantwoordelijk gedragen. Ik voel de drang om haar aan te vallen. Woest ben ik dat deze totaal willekeurige passagier het recht heeft te bepalen wat ik al dan niet moet doen.

Ik trek het mondkapje over mijn neus. De vrouw kalmeert, glimlacht naar me. Ik glimlach terug. Bijna was ik vergeten dat ik vreemde mensen niet wil aanvallen, maar naar hen wil lachen.

Ze slaat de krant open. Op de voorpagina: een artikel over een insect dat bijna is uitgestorven. Het diertje ziet eruit als een kever, een donkerblauw vel en glinsterende, gele vlekken. Als het insect verdwijnt, raakt ons hele ecosysteem in de war. Ik krijg het er benauwd van, wil naar adem happen. Hou dat masker aan. De wereld mag vergaan, maar wij blijven plichtbewust. Zolang wij ons gedragen, zullen wij wel nog even bestaan.