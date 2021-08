Ik hoopte op ‘roaring twenties’, maar stootte op namaak van de Franse Revolutie

Aya Sabi is auteur van Verkruimeld land. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Dit is de zomer waar we allemaal naar uitgekeken hebben. Een zomer waarin er meer mogelijk zou zijn, grotere evenementen, minder virus, minder restricties. Op sociale media gebruikten mensen enthousiast de hashtag ‘hot girl summer’. Anderen voorspelden een soort ‘roaring twenties’ van de eenentwintigste eeuw. We kregen te veel regen, wolken en bosbranden, er werd extreme hitte voorspeld en als een giftige braambes op de vervallen taart: een nieuwe coronavariant.

Toen ik na een vierdaagse in de stad Lille de krant voor het eerst weer las, reageerde ik bijna fysiek op alle negatieve koppen. Ik had rondgeslenterd door de stad. Ik had musea bezocht waar ik volgens mijn zussen te lang bleef hangen, terwijl ik zelf vond dat ik rekening met hen hield en zo hele verdiepingen overgeslagen had. We genoten van al het eetbare schoons bij ambachtelijke bakkers en waren vooral erg blij met de Aziatische gemeenschap in Noord-Frankrijk: een heerlijke wereldkeuken op een boogscheut van België (voor 9 euro met de TGV als je jonger bent dan zesentwintig jaar).

Op dag twee van mijn vierdaagse wilde ik het museum van schone kunsten bezoeken. De beveiliger scande het certificaat in mijn corona-app maar weigerde mij de toegang. Toeval of niet: op de achtergrond protesteerden er mensen tegen de sanitaire pas die bewijst dat iemand gevaccineerd of negatief getest is. Ze refereerden aan de Franse Revolutie en scandeerden dezelfde vrijheidsleuzen die er toen werden gebruikt. Het plein werd omgeven door politie, klaar om de confrontatie aan te gaan, een akelig schouwspel van machtsvertoon.

Mijn coronapas werd geweigerd, hoewel ik wel degelijk een PCR-test had die nog geldig was. Ik ben braaf opnieuw een test gaan doen in de apotheek een halve kilometer verderop. Nadat ik opnieuw in de rij stond om binnen te mogen met deze net afgelegde, negatieve test, werd mij opnieuw de toegang geweigerd. Gelukkig stond er nu een andere bewaker die besefte dat het aan hun apparaat lag en niet aan mijn testen. Het is belangrijk om de volksgezondheid te beschermen, om de nodige maatregelen te nemen. Vallen zulke regels echter in de handen van de verkeerde mensen, kunnen ze misbruikt worden.

Ik ging het gebouw binnen waarin de stilte gevangen was, waarin de hoogwaardige overblijfselen van eeuwen Europese geschiedenis bewaard waren terwijl het lawaai van de protesterende menigte tegen de dikke muren botste. Het was zo’n raar moment waarin de grote cirkels in de tijd weer zichtbaar waren, het punt waar de lijnen raakten: hoe de schilderingen over God en vaderland, de revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederschap, binnen versteend, maar buiten nog zo levend waren. In beweeglijke, levensechte taferelen werden deze waarden nog steeds gebruikt maar dan in een andere context honderden jaren later. Zo hoopte ik op een ‘roaring twenties’, maar stootte ik op een miniatuurnamaak van de Franse Revolutie.