Het mag gezegd: het was een schitterend interview met Paul Goossens (Zonder vakbonden zal het alleen maar erger worden, DM 8/7). Echt een bewaarexemplaar.

Ik heb ook zijn boek De ongelijksheidsmachine gekocht en gelezen. Hoewe ik een veellezer ben, heb ik in de laatste jaren geen beter boek in handen gehad. Het is een schitterend magnum opus; een welgemeende hulde aan de schrijver. Ik heb het boek dan ook cadeau gedaan aan mijn verstandige kleinkinderen: ze moeten op de hoogte zijn van één van de belangrijkste topics van de komende decennia.

Ik hoop dat we, met Paul Goossens, nog een revolutie zullen meemaken.

Willly van Walleghem, Brugge

Ninove of daarbuiten

Het echte mikpunt van Vlaams belang ligt elders, met name op lokaal vlak, in oktober 2024, schrijft Bart Eeckhout. “Plekken genoeg waar het zou kunnen lukken, in de Denderstreek of daarbuiten” (DM 8/7).

Steeds vaker lees ik dat Ninove hoogstwaarschijnlijk de twijfelachtige eer krijgt om de eerste Vlaamse gemeente te worden waar uiterst rechts aan de macht komt, in dit geval via een absolute meerderheid. Hoe vaker de Ninovieters dit horen of lezen, hoe groter de kans dat het een selffulfilling prophecy wordt.

Vandaar mijn goede raad: hou daarmee op, blijft je hardnekkig verzetten tegen die negatieve pletwals, blijf mensen overtuigen dat Ninove echt wel beter verdient. Al was het maar voor onze kinderen en kleinkinderen.

Jos Huysmans, Ninove