Ik heb van de tragische verhalen over onfortuinlijke wandelaars geleerd dat je rondom Los Angeles vooral realistisch moet zijn

“Zonnebrand, water, telefoon, veiligheidsfluitje, pet, bandana voor de nek, mueslirepen, extra laagjes. En jij hebt de kaart gedownload?” Met de rugzak in mijn handen werk ik de checklist af. “Ik vul nog een extra fles water”, zegt mijn vrouw. Met een schuin oog kijk ik naar de twee enorme hervulbare flessen die al klaarstaan. Toch heeft ze gelijk. “Goed idee”, geef ik toe. “Better safe than sorry.”

Het klinkt misschien overdreven voor een tocht van maximaal tien kilometer. Wandelen in Los Angeles, daar stel je je eerder een stadswandeling in Hollywood bij voor met een ijskoffie in de hand, of een slentergang langs het strand in Venice Beach. Toch kiezen veel inwoners voor het verkennen van de ruige wildernis die de stad omringt. Op korte afstand van al het cement kun je je in een niemandsland wanen, met dramatische vergezichten waar je mond van openvalt.

Toen ik er net kwam wonen, was ik me niet bewust van de gevaren voor wandelaars en reageerde ik lacherig op waarschuwingsborden over ratelslangen in stadspark Griffith Park. Tot ik ze hoorde, er plotseling eentje zag, en me realiseerde dat ik mijn enkels moest bedekken en de neus van mijn hond uit de vele slangengaten diende te houden.

In datzelfde Griffith Park woonde tot voor kort een poema, die daar tien jaar geleden zelf naartoe was getrokken vanuit zijn natuurlijke habitat in de Santa Monica Mountains, een ander uitgestrekt natuurgebied dat grenst aan de stedelijke omgeving. En in de San Gabriel Mountains, het bergachtige gebied dat de stad aan het noorden begrenst, komen zwarte beren voor.

Al is het grootste gevaar niet afkomstig van wilde dieren, maar van onvoorspelbaar weer en onherbergzaam terrein. De scherpe randjes die Los Angeles zo afwisselend maken, van de niet-weggepoetste graffiti tot de rommelige verzameling van wijken, komen ook terug in de natuur. Het onvoorspelbare heeft een keerzijde: in een stad zonder snelheidscontroles houdt ook niemand de wandelpaden in de gaten.

In de Santa Monica Mountains kwamen de afgelopen jaren op hete dagen meerdere mensen om het leven. In de schaduw kan een korte wandeling bij 40 graden nog wel, maar uren doorploegen in de volle zon werd hen fataal. Voor de San Gabriel Mountains geldt in de zomer hetzelfde, al is het daar met name in de winter gevaarlijk vanwege de grillige weersomstandigheden.

Vooral Mount Baldy, met meer dan 3.000 meter de hoogste bergtop in de regio, staat met zijn steile hellingen en diepe ravijnen bekend als dodelijk. In januari verdween de Britse acteur Julian Sands er, vlak na een zware winterstorm. De kans dat Sands, volgens zijn familie een ervaren bergbeklimmer, nog levend wordt gevonden, is nihil.

In januari vielen in dezelfde regio op ijzige dagen twee andere wandelaars te pletter; een van hen stond bekend als de hiking queen en had Mount Baldy eerder beklommen.

Waarom gaan mensen dan toch? Deels vanwege het scherpe contrast met de drukke stad. Geen mobiel bereik, hoog boven de bebouwing, ver van de snelwegen. Schone lucht, nul lawaai. De ultieme pauzeknop. Ook ik kan het niet weerstaan. Al heb ik van de tragische verhalen over onfortuinlijke wandelaars geleerd dat je rondom Los Angeles vooral realistisch moet zijn.

Als je in je T-shirtje op de parkeerplaats staat is het onmogelijk in te schatten hoe je je na twee uur wandelen zult voelen, en wat voor flora, fauna en weersomstandigheden je tegenkomt. Dan is een telefoon buiten bereik ineens een stuk minder aantrekkelijk, en ben je blij dat je naast je mueslireep en je petje tóch die extra fles water hebt meegesjouwd.