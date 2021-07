Ik heb uit voorzorg ‘Layla’ uit mijn Spotify-lijst verwijderd. Wie weet is domheid besmettelijk

Mark Coenen verzorgt deze week de zomercolumn.

“Als je wordt uitgescholden voor prikpooier omdat je de wetenschap vertrouwt en dus voor vaccinaties bent, dan weet je dat we in een vijandige tijd terecht zijn gekomen”: de Nederlandse schrijver Guus Kuijer vat gevat samen wat er aan de hand is – ook in Nederland. De oppositie tegen vaccineren wordt vileiner met de dag en noemt de ministeriële kop van Jut Hugo De Jonghe een prikpooier.

Hij is, samen met alle regeringen van alle landen van de hele wereld, een groot verdediger van vaccineren, maar net zoals in alle landen van de hele wereld zijn er ook in Nederland heftige tegenstanders.

Een minderheid, bromt de optimist in mij, allengs meer vertwijfeld, maar ze bestaan en krijgen door de door hen zo gehate mainstream media aandacht genoeg om te blijven door-etteren in de geesten van gestoorden met aanleg voor dramatiek en complotten. Het is van alle tijden, het zal van alle tijden blijven.

Er zit eenvoudige psychologie achter, van wantrouwen in de overheid en een nijpend gevoel van algehele frustratie en minderwaardigheid, gevoed en gekoesterd door een geslepen en geoliede machine op de sociale media. Uit onderzoek blijkt immers dat steeds hetzelfde kleine clubje malafide manipulatoren aan het werk zijn: QAnon en antivax vormden een verbond in de hel. Deplorables unite.

Zelfs lui van wie je het niet zou verwachten laten zich aan de langste toog ter wereld uit over de geheime agenda van de overheid, die via een vaccin eenieder wil onderwerpen en de vreedzame burger bij klaar daglicht omtovert tot een willoos sujet. Het begint met een vaccin, het eindigt met verplichte euthanasie, als dat vaccin tenminste al niet leidt tot vroegtijdig sterven van heelder populaties.

Zelfs in de muziek zijn er wappies, tegenwoordig. Van Morrison kakelt een hele nieuwe plaat bij elkaar van hoe we ons in het zak laten zetten door de vaccinboeren en Eric Clapton verklaarde flink dat hij weigert te spelen in zalen waar de toeschouwers een bewijs van vaccinatie moeten hebben.

De vingervlugge Michelangelo van de gitaar blijkt een makkelijk beïnvloedbare gitaarpooier te zijn, zij het dan wel een die zijn geld nooit meer zal op krijgen.

Wie de man een beetje volgt, weet dat hij al lang van het padje af is: in 1976 riep hij, die zijn carrière bouwde op zwarte muziek, tijdens een concert dat het hoogtijd was de Groot-Brittannië weer helemaal blank werd. Men weet het toen aan de alcohol, een van de 142 genotsmiddelen waaraan Slowhand in zijn leven verslaafd is geweest.

Het kan dat men een onderscheid moet maken tussen man en muziek, maar ik heb uit voorzorg toch al ‘Layla’ uit mijn Spotify-lijst verwijderd. Wie weet is zijn domheid besmettelijk. Een mens kan niet voorzichtig genoeg zijn.