Julie Cafmeyer is columnist.

Tijdens de expo Masculinities in het fotomuseum van Antwerpen kijk ik naar het kunstwerk The approaches van Annette Messager. Vanuit een schuilplaats nam ze stiekem foto’s van mannenkruisen in broek. Thuis maakt ze vergrotingen van de voorkant van de broek waar de ritssluiting zit. In een reeks van vier foto’s wordt er telkens dieper ingezoomd op het kruis.

Ik heb niet leren kijken naar mannen. Mij werd geleerd dat mannen naar mij keken.

Ik zag het op modedefilés, in pornovideo’s en in magazines. Ik leerde het op straat, in bars en in mijn eigen huis. Mannen kijken naar vrouwen. De vrouw toont vervolgens wat mannen willen zien. Haar borsten, haar lange benen, haar lekkere kont en natuurlijk: haar eeuwige glimlach.

The approaches, zij benadert de man. Haar nieuwsgierigheid en fascinatie is de drijfveer van het werk. Dat is haar plezier, zij creëert een setting waarin ze vrij is om schaamteloos zijn lichaam te bestuderen. De actie zit in haar, niet in hem.

Ik denk aan een leuze die ik nog steeds te horen krijg: ‘Laat de man maar jagen.’

De man mag verlangen, en ik mag – op voorwaarde dat hij mij benadert – naar hem verlangen.

Mijn verleidingspogingen verlopen stuntelig. Ik ben tenslotte gewaarschuwd voor de mogelijke afkeer die ik zal oproepen. Als ik zelf het kruis opzoek, kom ik gulzig over.

De vrouwelijke seksualiteit, mijn vijand. Je moet geduldig zijn. Glimlachen, tot in de eeuwigheid.

Kijk eens hoe mooi ik ben! Verberg je wanhoop, je eenzaamheid. Wacht.

Dat is wat The approaches ongemakkelijk en grappig maakt. Een vrouw kijkt naar een man zonder toestemming. Iets wat voorbestemd is voor de mannelijke blik, niet voor de vrouwelijke.

In het kunstwerk staat de vrouw zichzelf toe om zélf te verlangen in plaats van verlangd te worden.

Zij wil het initiatief nemen, het risico om dichterbij te komen.

Hoewel Messager vanuit een schuilplaats fotografeert, vraag ik me af hoe het voor de gefotografeerde man zou zijn om haar aan het werk te zien. Hoe voelt het om bekeken te worden? Hoe voelt het om naar een vrouw te kijken die zich naar hem toe beweegt?

Mannen zouden de vrouwen die hen benaderen recht in de ogen moeten kijken. Niet langer bang zijn van hun seksualiteit, hun perversiteit. Als ze de actieve vrouw aanvaarden, zal haar eeuwige glimlach veranderen in een ander soort glimlach. Haar blik wordt levendig. De stuntelige verleidingspogingen worden sierlijk, vastberaden.

‘Laat de man maar jagen.’ Nee, het is exact omgekeerd. Vrouwen kunnen een taal leren, een manier van bewegen om dichterbij te komen. Welke details op zijn lichaam brengen je in beweging?

Vrouwen zijn niet langer droombeelden, ze komen naar je toe. Ze bekijken je, zoomen in.