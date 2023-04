Kinderopvang

Vorig jaar heb ik een lezersbrief naar deze krant gestuurd, om mijn ongenoegen over gebrek/tekort aan kinderopvang te uiten (DM 8/6/22).

We zijn een jaar later, en in blijde verwachting van een tweede kind. De hoerastemming is aanwezig en we kijken er ongelofelijk hard naar uit. Maar het gebrek is echter des te nijpender geworden: eind 2024 zal er pas plek zijn, dus wanneer ons volgend kindje een jaar oud zal zijn!

Ondertussen zijn er nog amper oplossingen om dit gebrek aan te pakken. Erger nog: er worden zelfs geen alternatieven voorzien. Geen uitbreiding van thematisch verlof, geen uitbreiding van ouderschapsverlof (ook al moet je daar zien te overleven met 800 euro per maand). Je moet je maar zien te behelpen na drie maanden moederschapsverlof en dat beetje vaderschapsverlof.

Ze hebben altijd de mond vol over gelijkheid en gelijkwaardigheid, maar ondertussen kun je niet anders dan halftijds werken, wat druk zet op de werkgever. In Nederland en Duitsland zie je ook dat grotendeels moeders instaan voor opvang en dus deeltijds werken.

Ik heb het gevoel dat men gewoon niet omkijkt naar de kinderen en de ouders. Kan ook niet anders dat zelfs de voorzitter van het Vlaams Parlement daar laconiek op reageert.

Jorden Pouwelse, Vosselaar

Rijbewijs

In Frankrijk verloor een leeftijdsgenoot de controle over het stuur en veroorzaakte een zwaar ongeval met slachtoffers. Mijn kleinzoon is bijna binnenstebuiten gekeerd en haalde na veel moeilijke proeven zijn rijbewijs. Die testen tot en met een slipcursus zijn terecht. Maar hij mag gerust zijn: dat rijbewijs is, tenzij hij grote fouten maakt, voor het leven. Als oudere word je nooit meer aan een examen onderworpen. Heb je nachtblindheid, heb je de verkeersregels niet meer onder de knie, is je reactiesnelheid ondermaats, er wordt je geen strobreed in de weg gelegd. Hoeveel ouderen leggen vrijwillig de auto aan banden? Ik ken er persoonlijk geen. Onrechtvaardig maar niet te verkopen.

Lucienne Colpaert, Dendermonde