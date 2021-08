Ik heb een zwak voor lui die ontsnappen, zoals in ‘Papillon’ of ‘Escape from Alcatraz’

Boven mijn huis cirkelt al geruime tijd een helikopter. Dat maakt mij zenuwachtig, hoewel ik niet meer te verbergen heb dan anders. Ik overweeg mijn katapult te zoeken, maar in plaats daarvan tik ik ‘helikopter’ in op Google. ‘De allereerste helikoptervlucht ter wereld,’ lees ik, ‘werd op 13 november 1907 te Lisieux uitgevoerd door de Franse fietsenmaker Paul Cornu. Zijn helikopter had twee rotors, aangedreven door een 24-pk-motor. Hij verhief zich twee meter boven de grond en vloog minder dan twintig seconden.’

De helikopter boven mijn hoofd blijkt echter bemand door de politie. Achteraf verneem ik dat die speurde naar een man die is ontsnapt uit de gevangenis. Zijn advocaat beweert in de krant dat de ontsnapte man pienter en beleefd is. Dat heeft hem niet belet een bejaarde vrouw te folteren. Zij liet zich ook niet onbetuigd en beet een stukje uit zijn vinger. Het klinkt als een curieuze mengeling van Pulp Fiction en Jommeke.

De gevangenis waaruit de gemanierde crimineel ontsnapt is, heet de Nieuwewandeling. Dat is een ironische naam voor een plek waar mensen meestal ter plaatse blijven trappelen. Ik heb een zwak voor lui die ontsnappen, zoals in Papillon of in Escape from Alcatraz. Mannen met verweerde koppen wrikken zich een weg naar buiten met soep­lepels die ze verdonkeremaand hebben. Ze trotseren woeste baren met een vlot van regenjassen. Ze herinneren je eraan hoe kostbaar het goed is dat vrijheid genoemd wordt. Freedom is dat in het Engels, het woord klinkt vals uit de mond van presidenten. Ik heb mij lang afgevraagd waarom freedom mij aan kauwgom deed denken. Toen viel mijn blik toevallig op de pakjes Freedent aan de kassa in de supermarkt: verkrijgbaar in de smaken eucalyptus en spearmint.

Het leuke aan ontsnappen is dat het op zich niet strafbaar is. De wens om vrij te zijn zit zo ingebakken in de mens dat ze wordt gezien als de uiting van een natuurlijke drang. Ik vind dat een heerlijk romantische opvatting, maar we leven in een wereld die met de dag minder romantisch wordt. Het ontwerp voor het nieuwe strafwetboek wil ontsnappen wel degelijk strafbaar stellen, hoor ik van een vriendin die doctor is in de criminologische wetenschappen. Je hebt brave mensen die hun leven vullen met het stoute gedrag van anderen.

Steve McQueen in 'Papillon'. Beeld Alamy Stock Photo

Het verbod op ontsnappen doet mij denken aan het trieste lot van katten. Mijn grootvader noemde hen nog ‘vrije dieren’, die ongehinderd hun gang mochten gaan op daken en erven. Nu wordt elke kat verplicht gecastreerd of gesteriliseerd als zij vijf maanden oud is. Er hangt zelfs een verbod in de lucht om katten nog buiten te laten komen. De wereld wordt met de dag nauwer, en het was al zo’n muizenval.

Gelukkig doen sommigen, als tegengif voor de oprukkende onvrijheid, een gooi naar schoonheid die nog gewoon in het wild voorkomt. Op Twitter opent iemand een zoektocht naar mooie woorden. Het begint met loofboom. Daarop volgen laakbaar, kweepeer, ­rigide, staccato, verfomfaaid en oproerkraaier. Ik knik enthousiast bij heelal en parmantig.

Soms kan ik hier heimwee naar voelen: de tijd dat fietsenmakers zich parmantig in de lucht verhieven en verfomfaaide katers rondliepen met ballen.