Ik had gehoopt dat twintig jaar na mijn coming-out dit opiniestuk niet geschreven moest worden

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) schrijft normaal niet over missverkiezingen, maar voelt zich nu wel verplicht. ‘Ons land was vaak de koploper in de strijd voor vrouwen- en lgbtq+-rechten, maar het tij mag niet keren.’

Wie wil nu niet in België wonen? Terwijl er oorlog heerst aan de grenzen van ons continent, er boten met honderden migranten kapseizen in de Middellandse Zee en periodes van lange droogte de oogsten van boeren bedreigen, nemen we in België uitgebreid de tijd om ons op te winden over een missverkiezing – althans als het aan het Vlaams Belang ligt.

“Of ik ook niet wou tweeten over de controverse rond Rikkie?”, vroeg een van mijn medewerkers. Tijdens de persconferentie over het federale pensioenakkoord, met de nieuwe nota’s voor de discussie rond de hervorming van onze fiscaliteit al in de hand, moest ik mijn aandacht richten op – jawel – Miss Nederland (met alle respect, proficiat Rikkie!).

Een trans vrouw die tot miss gekroond werd, was voldoende stof voor extreemrechts om haar vrouw-zijn in twijfel te trekken. Het was een vrijgeleide voor een Belgische partijvoorzitter om haatdragende uitspraken te tweeten, nota bene onder het mom van het verdedigen van vrouwenrechten. Zo valt er soms toch nog wat te lachen, ook op Twitter.

Vakjury

Een vakjury zou Rikkie verkozen hebben precies omdat ze trans was, om een verborgen ‘woke’ agenda te dienen. Je reinste onzin, maar het is wel een beproefde tactiek van extreemrechts. Iemand reduceren tot één aspect van hun identiteit, om dat dan telkens opnieuw, als excuus, tegen hen te gebruiken.

Stel dat mijn partij me koos als minister omwille van mijn genderidentiteit, in plaats van mijn talenten – ik zou morgen opstappen. Wat ik bedoel met deze licht provocerende uitspraak: mijn gender bepaalt mijn minister-zijn niet. Bovendien wordt de strijd voor vrouwenrechten niet bedreigd door gelijke rechten voor trans personen, maar net door hen die “de ideale vrouw” zo eng mogelijk willen definiëren.

Een vrouw aan de top van een bedrijf, een gesluierde (!) vrouw als politieke leider, een zwarte (!) vrouw die de hoofdrol inneemt in een luchtige Netflix-serie, mondige vrouwen die zich uitspreken tegen seksuele intimidatie. Kijk, daar, woke! Want wanneer een vrouw in beeld komt die niet overeenkomt met de conservatieve invulling ervan, Twitter weze gewaarschuwd.

Ons land was vaak de koploper in de strijd voor vrouwen- en lgbtq+-rechten, maar het tij mag niet keren. In Rusland en Hongarije waren er de antipropagandawetten, in Polen de lgbtq+-vrije zones, en in Amerika worden zelfs bepaalde boeken verboden. Want wie had enkele jaren geleden gedacht dat de anti-lgbtq+-beweging ook bij ons zou opduiken?

Voorleesuurtjes

Partijsoldaten van Vlaams Belang waren er als de kippen bij om te roepen dat Rikkie geen vrouw is, hoewel ze wel een vrouwenwedstrijd won. Anti-lgbtq+-activisten saboteren al een tijdje queer events en voorleesuurtjes van dragqueens. Ze linken de regenboogvlag aan pedofilie en tweeten de grofste beledigingen.

Doorgaans tweet ik zelf niet over missverkiezingen (sorry Rikkie). Toch blijkt dat anno 2023, in België, nodig. Want ik wil morgen niet wakker worden in een samenleving die één aspect van iemands identiteit tot zondebok maakt; waar haat tegen bepaalde groepen de norm wordt; waar trans vrouwen niet als vrouwen worden gezien.

Ik had gehoopt dat twintig jaar na mijn coming-out dit opiniestuk niet geschreven hoefde te worden. Het is gewoonweg absurd. Daarom zal ik blijven tweeten over én droogtes én drenkelingen én missverkiezingen, omdat het moet.