Ik geef les uit engagement omdat ik denk dat ik een verschil kan maken. Nu geeft de administratie ons het gevoel dat we fraudeurs en geldkloppers zijn

Kris Kuppens is zij-instromer in het onderwijs.

Beste Vlaamse scholenkoepels, beste Vlaamse onderwijsadministratie, beste Vlaamse politici,

Mijn allereerste schooljaar als leerkracht Nederlands in een middelbare school in Brussel zit er bijna op. Vorige week op mijn fietsroute naar huis stond er een man. Zijn auto versperde me de weg, zijn armen klapwiekten breed. Ik aarzelde maar stopte toch. “Of ik de lerares van zijn dochter was?” Zijn totaal onaangekondigde actie overviel me, de vader zette door: “Ze leert veel van u. Ze vindt u een goede leerkracht. En ik ook.” Een compliment dat kan tellen, zo op een blauwe maandag wanneer het leszweet nog aan de oksels plakt.

Ik ben een zij-instromer van bijna vijftig jaar. Ik geef les uit engagement omdat ik denk dat ik een verschil kan maken. Nooit was het in mij opgekomen om voor de klas te staan maar nu ik het doe, zit het me als gegoten. Echt verbazen hoeft dat niet: de puzzelstukken uit mijn vijfentwintigjarige carrière vallen in elkaar. Psycholoog, opvoeder, docent, regisseur, scenarist, dramaturg, coach, programmamaker - een mens doet iets op aan ervaring doorheen de jaren.

En dan komt de administratie van de scholenkoepel er als een olietanker over heen varen. Ik vul tal van paperassen in, voor mijn anciënniteit, voor loon naar werken. Zes maanden hoor ik niets. Zelfs niet dat ze ermee bezig zijn. Gewoon niets. Geen vragen, geen woord. Ondertussen in de overigens fijne leraarskamer besluiten leerkrachten weg te gaan, nieuwe collega’s worden na lang zoeken aangesteld. De kersverse collega wiskunde komt uit Nederland en hoewel hij al jaren daar doceert, wordt zijn diploma hier niet erkend. De man begrijpt er niets van. Ik besluit om het gaspedaal in te duwen, ga achter mijn regeling aan in de hoop ook de zijne vooruit te helpen.

De doos van Pandora is er niets tegen. Plots krijg ik dan toch een anciënniteitsberekening, zij het van slechts een handvol jaren zonder uitleg. Over mijn docentendiploma - toegegeven in een buurland behaald, excuus - geen woord en geen centen. Mails met wetteksten worden naar mijn hoofd geslingerd, nog meer paperassen, dezelfde als voorheen, dienen ingevuld te worden. De directeur van de Nederlandse hogeschool waar ik mijn diploma van docent haalde, kreunt. Het is de zoveelste vraag die hij vanuit Vlaanderen krijgt om het diploma te homologeren. Blijkbaar vindt de Vlaamse administratie het nodig om telkens opnieuw een gelijkwaardigheidsbewijs te eisen. Tegen betaling wel te verstaan, ja hoor, ook dat nog. Ik vraag of daar dan geen digitale sporen van bestaan. Geen antwoord. Het is nota bene een diploma waar ik in Nederland ook in het hoger onderwijs mee aan de slag kan. Te min voor Vlaanderen. Plots vallen er uit allerlei kasten nog papieren die door ex- werkgevers ondertekend dienen te worden, moet ik nog maar eens mijn loopbaan in kaart brengen. Maar beste administratie, u heeft dat overzicht toch al? U citeert er telkens uit in uw nogal kortaffe mails. Nog meer van dezelfde wetteksten belanden in mijn mailbox. En zo verglijden de tijd en mijn geduld.

Vlaanderen kampt met een ernstig lerarentekort. Experts allerhande in alle landen wijzen op het belang van een inspirerende leerkracht voor de klas. Hallo, hier ben ik - en samen met mij zo velen. Iemand geïnteresseerd?

In plaats van zij-instromers zich te laten voelen als fraudeurs en geldkloppers die telkens opnieuw en tegen betaling moeten bewijzen dat ze dat niet zijn, zou de administratie misschien eens behulpzaam kunnen zijn of, ik zeg maar iets, misschien verwelkomend, ten dienste van de man of vrouw die een wilde stap richting onderwijs zet omdat de tijden daarom vragen. Zin om de bewijslast eens om te draaien?

Naast leerkracht zijn heb ik nog een andere job, eentje waar ik geregeld politici tegen het lijf loop. Stuk voor stuk feliciteren ze mij met mijn engagement om daarna steen en been te klagen over, jawel, de traagheid van de administratie. Daar laten ze het niet bij: ze foeteren over de macht van de koepels, over het kluwen van paperassen en wantrouwen. Een beetje zoals ik hier doe. Kafka in het kwadraat.

Alleen, beste politici kunnen jullie samen met die machtige onderwijskoepels er iets aan doen. Dat heet verantwoordelijkheid. Aan verontwaardiging hebben onze leerlingen, ouders en leerkrachten niets. Het doel is simpel: goede leerkrachten voor de klas die, als het even kan, naar werken worden verloond.

Een volgende keer vertel ik u graag iets meer over domme invulboeken, over inspirerende leerkrachten en directies die elke dag hun stinkende best doen, en fijne, mondige leerlingen die deftig onderwijs verdienen.