Ik ga voor mijn rijbewijs en breng daarover verslag uit. Mislukkingen zullen de rode draad vormen

Julie Cafmeyer is columnist.

Ik speel met het idee om mijn rijbewijs te halen en in mijn columns verslag uit te brengen van deze toch wel redelijk extreme levensuitdaging. Ik heb namelijk al twee keer gefaald. Daarover later zeker meer. Mislukkingen zullen de rode draad vormen in deze ambitieuze reeks.

Ik denk eraan om de Lierse rijschool De Valk te contacteren als partner in crime voor deze belangrijke missie. Hoewel ze er al twee keer niet in geslaagd zijn om mij op het juiste niveau te krijgen, wil ik ze graag nog een kans geven. Ik vind: iedereen verdient nieuwe kansen, en ik ga ervan uit dat ze er bij De Valk net zo over denken.

Bijkomend voordeel is dat De Valk zich in mijn geboortedorp Lier bevindt. Ziet u het al voor u? Ik die leer rijden en mijmer over de wegen in mijn geboorteplaats.

Niet alleen Lier zal aan bod komen, ook de pittoreske landschappen in Boechout, Kontich en Vremde zal ik zo levendig mogelijk beschrijven. Ondertussen zal ik reflecteren over waar ik vandaan kom, waar ik naartoe wil. Welke levenswegen ik ben ingeslagen, welke niet. Een intiem verslag over wat ik al en dan niet heb bereikt als vierendertigjarige vrouw.

Ja, dat klinkt als een prachtig plan, maar iedereen weet dat niemand aan rijlessen kan beginnen, alvorens te slagen voor het theorie-examen. Ook dat heb ik grondig voorbereid. Samen met mijn vriendin, Ellen, zal ik me binnenkort met de fiets naar het examencentrum in Kontich begeven. Dit zal een spannende dag worden, aangezien Ellen al twee keer niet geslaagd was. Hierdoor werd ze verplicht om twaalf uur theorieles te nemen. Een harde straf, haar score was niet eens zo slecht. Ze haalde 40 op 50. In mijn schooltijd was een 40 op 50 nog een welverdiende 8, maar in deze tijden is het ronduit gebuisd.

Nee, de tijden worden er zeker niet makkelijker op. Alles wordt alleen maar strenger, maar dat mag ons niet beletten om voor het ticket naar de eeuwige vrijheid te strijden; het rijbewijs.

Ellen heeft me gewaarschuwd dat als ze nog eens buist, ze het vierentwintig uur op een zuipen wil zetten. Ook als ze geslaagd is, neem ik aan dat ze dat zal willen vieren met vierentwintig uur zuipen. Zo is ze wel, Ellen. Om die reden heb ik al enkele Kontichse kroegen in gedachten waar we hopelijk met de nodige liefde ontvangen zullen worden. We zullen daar iets drinken en een croque monsieur eten. Een recensie van de croque monsieur wordt toegevoegd aan de column die aan het theoretisch examen wordt gewijd.

Zelf zal ik nuchter blijven tijdens het hele parcours. Nuchter en waardig bereid ik me voor op een roadtrip door de ziel en de Vlaamse wegen. Hoe kunnen we anders onze tijd verdrijven dan te mijmeren over ons falen, over onze toekomstige wegen?