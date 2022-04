‘Ik ga gewoon naar huis’, zei Gewoon, ‘vanavond komen Banaal en Doorsnee nog bij mij eten’

Vannacht liep ik pardoes Gewoon tegen het lijf. Hij zag er zoals gewoonlijk heel gewoontjes uit. Ik zei: “Gewoon, dat is lang geleden, hoe gaat het nog met u?” “Gewoon”, zei Gewoon. Ik zei: “Hoezo, het gaat gewoon?” “Gewoon gewoon”, zei Gewoon. “Volgens mij”, zei ik, “ben ik beland in een heel ongewone droom.” In plaats van daarop te reageren maakte Gewoon aanstalten om gewoon zijn gang te gaan. “Wacht eens even, waar gaat u heen, als ik vragen mag?” “Ik ga gewoon naar huis”, zei Gewoon op zijn alledaagse toon, “vanavond komen Banaal en Doorsnee nog bij mij eten.” Ik zei: “Oh, wat gezellig. Trouwens ik heb altijd wel al eens willen weten in welke woning u woont: een huis, een ordinaire tent, een gangbare boom, een boerderij?” Gewoon zei: “Ik woon gewoon in een appartement.” “Dat vind ik toch best apart”, zei ik. En toen was mijn droom voorbij.