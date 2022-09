Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

‘Gisteren het definitieve ­verdict’, schrijft iemand op Twitter: ‘Leven zonder milt. Ik ga dan nu maar wat mild zijn voor mezelf.’ Het is lang geleden dat ik nog eens gedacht heb aan de milt. Op de redactie hadden we vroeger een Jean-Pierre Demilt, maar die droeg een snor en een bril.

Ik ken de milt uit lang vervlogen tijden, toen we ons op school vaak de ziel uit het lijf moesten lopen. Ik finishte steevast bij de laatsten, alleen nog gevolgd door de kreupelen en de papzakken. Als je te diep in je reserves ging, kreeg je een stekende pijn in je zij die je naar adem deed happen. Die pijn werd dan aan de milt toegeschreven.

Het was onduidelijk waartoe de milt precies diende. Ze behoorde tot de overtolligheden van het menselijk lichaam, zoals ook de amandelen en de appendix. Dat wormstekige aanhangsel leek je nergens voor nodig te ­hebben, behalve misschien om de ‘x’ kwijt te raken in Scrabble.

De zon scheen toen vaak boven Kortrijk. We lagen niet wakker van de gasrekening of van bodyshaming. De wereld was raadselachtiger. Nu kun je de geheimzinnige milt gewoon googelen. Ik lees dat ze voorkomt bij alle gewervelde dieren. Bij de mens is het ‘een vuistgroot orgaan in de vorm van een koffieboon, vlak onder de ribbenboog’. Ze maakt antistoffen aan en verwijdert bacteriën, maar kan in geval van nood worden verwijderd.

Misschien verklaart dat haar onbemindheid. Met ­organen is het niet anders dan met de rest van de ­wereld: heb je iets niet ­nodig, dan voel je er minder respect voor.

Zo wordt alles ontraadseld, zelfs de steek in de zij die je voelt bij het lopen. Dat komt doordat de milt bij zuurstoftekort samentrekt om extra rode bloedcellen in de bloedbaan te brengen. Het effect is echter zo klein dat de hypothese niet kan worden bewezen. Er blijken mensen te zijn die geen milt meer hebben, maar de ­stekende pijn toch voelen. Ik ben blij dat we nog een beetje in het duister tasten.

Bij de Bajau, de laatste zeenomaden in Zuidoost-Azië, is de milt anderhalve keer zo groot als bij personen die een zittend leven leiden. Daardoor kunnen zij wel vijf minuten lang de adem inhouden als zij duiken op ­octopus of zeekomkommer. Dat vind ik wonderbaarlijk, want zelf heb ik al moeite om mijn adem een minuut in te houden. Gelukkig duik ik maar zelden op zeekomkommer.

De milt, verneem ik nog, werd vroeger beschouwd als zetel van de zwaarmoedigheid. Beide verschijnselen worden daarom in het ­Engels spleen genoemd. Niet te verwarren met het fenomeen dat de volksmond kent als het speen.

Met aambeien konden we lachen, toen de zon vaak scheen boven Kortrijk. Er was weinig reden tot somberheid. ‘Ik zit in een dipje’, schrijft iemand nu op ­Twitter. ‘Kunnen jullie foto’s van je huisdieren posten?’