Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Een week lang, zeven dagen op zeven, corrigeerde ik de eerste versie van mijn eerste roman. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat dook ik in een tekst waar ik twee jaar aan schreef. Deadline 1 oktober, hadden uitgeverij De Arbeiders­pers en ik afgesproken. Ik heb het gehaald.

Meteen nadat ik mijn kopij doorstuurde, overviel me een dodelijke vermoeidheid.

Toch slaap ik sindsdien niet meer. Een uur of twee, drie hoog­uit. Het ratelt onophoudelijk in mijn hoofd. Een kakofonie van tegenstrijdige stemmen houdt me urenlang wakker.

Als een strandbal op een woeste zee word ik heen en weer geworpen, overgeleverd aan golven angst, vreugde, zelf­afwijzing, twijfel en onversneden zelf­haat die me genadeloos opslokken. Het overkomt me altijd als ik iets maak – of het nu een film, documentaire, column of boek is.

Zolang ik aan het werk ben, bestaat niets of niemand. Zodra het af is, voor zover iets ooit af is, val ik als een vis op het droge, happend naar adem.

Vanwaar toch die noodzaak om op te springen als een dolfijn die glanzend met zijn eeuwige glimlach kunstjes vertoont? Vanwaar die onontkoombare drang om te beroeren en te ontroeren?

Elke keer moet ik denken aan de woorden die Franz Kafka aan zijn geliefde, Milena Jesenská, schreef: ‘Waarom kan men er zich niet bij neerleggen, dat in deze heel bijzondere, vertraagde zelfmoord­spanning te leven het juiste is. Waarom maakt men haar met opzet minder, breekt eruit los als een dom dier en leidt zich daardoor alle gestoorde, losgebroken elektriciteit door het lichaam, zodat men bijna verbrandt.’

Elektriciteit. Hoog­spanning. Knetterende onrust.

Naast alle vertwijfeling of het kind dat je de wereld in­stuurt wel overeind blijft, is er ook de angst dat je de eindjes niet aan elkaar zal kunnen knopen aan het einde van de maand. Het is nu al elke keer met de hakken over de sloot. Af en toe los in de sloot ook. Wat dan weer leidt tot lasten die je maanden meesleept en die je nopen tot nog meer zuinigheid.

Niets zo onproductief en verlammend als de vrees dat de rekeningen niet betaald kunnen worden. Het is wel de belangrijkste voorwaarde om wat dan ook te maken.

Je verbeelding wordt vakkundig de nek omgewrongen als je portemonnee leeg is. Kunstenaars die hongerig en verstijfd van kou op zolderkamertjes meesterwerken tevoorschijn toveren zijn fabeltjes. Jong en beginnend kan je dat soort geploeter misschien nog aan. Oud en na duizenden overwonnen hordes en obstakels in je bestaan is dat er nu eens net te veel aan.

Uitgeput zit ik op de bank onder een dekentje. Twee truien over een flanellen wrakkenpak. Hoewel de zenuwen door mijn lichaam gieren, heb ik het koud. Het gure, natte herfst­weer dringt door ramen, deuren en kieren het huis in en ik durf geen licht te maken of radiator open te draaien.

De aangekondigde prijs­stijgingen van elektriciteit en gas dreigen me finaal de das om te doen.

De katten die me spinnend verwarmden met hun poezelige lijfje zijn dood. Ik kijk naar mijn slapende hondje Mr. Wilson. Hij rent dromend achter een konijntje aan, vermoed ik.

Zijn pootjes bewegen zich net als ik doelloos in het ijle.