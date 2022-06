Ik doe waar Vlamingen het best in zijn: diep zuchten en passief-agressief kijken naar de overlastbezorgster

Els van Doesburg is schepen in Antwerpen namens N-VA. Haar column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Marc Van Ranst.

Maandag werd op de trein ergens tussen Haarlem en Rotterdam de Franse Revolutie nog eens dunnetjes overgedaan. Niets minder dan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bleek bedreigd.

Een jongedame luistert schlagermuziek via haar oortjes. Hard wordt te hard als andere reizigers gedwongen worden mee te luisteren. Naast dat objectieve criterium speelde ook het gekozen genre mee. Ieder zijn ding natuurlijk, maar een streepje Chopin irriteert toch minder. Een lezende medereiziger vraagt vriendelijk aan de dame of het een beetje zachter kan. Het volume gaat meteen naar beneden.

Einde verhaal zou je denken, maar dat is buiten een vrouw met tablet tegenover de schlagerminnende jongedame gerekend. Agressief haalt ze uit naar de lezende man: “Het is hier toch geen stiltecoupé?!” “Oh”, antwoordt de man, “komt de muziek van u?” De ogen van de tabletmevrouw schieten vuur. “NEE!!”, schreeuwt ze uit.

De lezende man blijft rustig: “Oké, dan vroeg ik iets aan de dame met de muziek en niet aan u.” Tabletmevrouw lijkt hierop fysiek geweld te overwegen en krijst: “IK GEEF MIJN MENING, WIJ HEBBEN IN DIT LAND VRIJHEID VAN MENINGSUITING OF NIET SOMS?!” Ze zegt het in hoofdletters.

Het is haar menens. De Bastille is niet voor niets gevallen en tenslotte gaat de trein naar Rotterdam, toch de stad van Erasmus!

Herriecollaborateurs

De lezende man knippert met zijn ogen en wijdt zich weer aan zijn boek, goed beseffend dat een discussie hier zinloos is. Maar dan… Schlagermeisje voelt zich gesterkt door de interventie van haar onverwachte bondgenote en draait het volume helemaal open. Tevreden over de uitkomst van deze veldslag stapt onze Marianne met tablet bij de volgende halte af met een schril “Nog een fijne dag”. Wat rest is verderf, vernieling en Frans Bauer.

De lectuurminnende reiziger probeert tevergeefs oogcontact te maken op zoek naar een wagonalliantie. Hij beseft al snel dat hij in deze coupé slechts omringd wordt door ruggengraatloze herriecollaborateurs. Hij gooit het over een andere boeg: het hardop voorlezen van zijn boek. Ik bewonder zijn strijdvaardigheid voor wat goed en juist is, maar door een vergetelheid niet opgenomen in het Mensenrechtenverdrag: een schlagerloze treinreis zonder geschreeuw over vrijheid van meningsuiting.

Ik besluit twintig jaar assimilatie niet verloren te laten gaan en doe hetgeen waar Vlamingen het allerbest in zijn: diep zuchten en passief-agressief kijken naar de overlastbezorgster. Het baat niet. Ik heb gedaan wat ik kon. De veldslag is definitief verloren.

Hard wordt ook te hard als het kanon van de Grote Beginselen zelfs op een doordeweekse treinreis wordt afgevuurd. Gewoon de kleine waarden van samenleven hanteren, een beetje normaal doen en een ander niet tot last zijn in de openbare ruimte. Het zal onze hedendaagse Robespierre verbazen: dat is meer dan voldoende op de trein tussen Haarlem en Rotterdam.