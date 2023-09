Ik denk, vrij naar Nietzsche: niet alleen God is dood, maar ook het AN

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Het schooljaar begon voor de eerste keer in 93 jaar zonder mijn oom Fons, broer van mijn moeder. Hij stierf deze week zoals hij geleefd had: zachtjes.

Hij leidde, zegt zijn doodsbrief, een liefdevol en zorgzaam leven en daar is geen woord van gelogen. Hij speelde orgel in de kerk, hield van SK Tongeren toen die nog in eerste klasse zaten en van zijn vrouw Grietje (en van zijn gezin en de hond Didi, die mee op de rouwbrief mocht). Hij maakte zich alleen kwaad als een van zijn schoonbroers weer een kemel had geschoten bij het kaarten, wat men graag deed op de familiefeesten in mijn jeugd.

Misschien heb ik daar wel mijn tinnitus opgelopen: de vrolijke herrie bij die gelegenheden klonk vele malen luider dan de decibels in de snakepit van een hardrockfestival.

Limburgers zijn op die momenten net als Italianen: zij willen hun genegenheid bewijzen door je, na een houdgreep ter begroeting, op loeiharde wijze toe te spreken. Als je niet hard roept, raak je daar immers nooit boven het gewoel uit.

Oom Fons gaf les, net zoals vier van zijn vijf zussen en zijn broer, en eindigde zijn carrière in de vorige eeuw als schoolhoofd. Op zijn speelplaats spraken ze geen Nederlands maar Limburgs. Net zoals men op alle speelplaatsen in Vlaanderen geen Nederlands spreekt maar een spreektalige variant, doorspekt met vuile woorden, veel dialect, en tegenwoordig zo veel slang en anglicismen dat je als modale volwassene helemaal niet meer weet waarover ze het hebben. En maar goed ook, want op een speelplaats moet er gespeeld worden en dan hoort daar een soort van geheimtaal erbij.

Naast de leraar-specialisten zal Ben Weyts binnenkort overgaan tot het aanwerven van taal-Gestapo, die op de speelplaats luistervinken tot ze iemand op een Arabisch koosnaampje betrappen, of een kreet in het Oekraïens. Na drie keer zullen de snoodaards een retenue krijgen: dat is ook geen Nederlands maar iedereen boven de 50 weet wat ik hiermee bedoel.

Het doet denken aan de abjecte ABN-kernen in de jaren 1960, die in scholen bijna manu militari het Algemeen Nederlands wilden promoten. Soms schrik ik nog weleens wakker van de snerende en kwetsende kritiek op het onaffe taaltje van de vrolijke twaalfjarige die ik toen was.

Falderappes met pretentie, corpsballen in spe.

Niet de taal op de speelplaats maar de taal in de klas geeft de doorslag. Spreekt men daar dan altijd vlekkeloos Nederlands? Ik hoop het, maar betwijfel het zeer. Ik denk, vrij naar Nietzsche: niet alleen God is dood, maar ook het AN.

En nu ook oom Fons.