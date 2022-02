Ik denk dat Neil Young gewoon oprecht is

Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Het is niet makkelijk iets goeds te doen deze dagen, en is het nog moeilijker iets goeds goéd te doen. Begin deze week kondigde Neil Young aan zijn muziek van Spotify te halen omdat de streamingdienst een podium biedt aan podcasts die desinformatie over vaccins verspreiden.

Daarbij richtte hij zijn pijlen op Joe Rogan, goed voor 11 miljoen abonnees, en exclusief op Spotify te beluisteren sinds de Zweden hem 100 miljoen dollar betaalden.

Al snel viel ome Neil het soort hoon en spot ten deel dat je in dit soort gevallen vaker leest: 1. Hier zal Spotify niet wakker van liggen hoor! 2. Neil Young valt de vrijheid van meningsuiting aan! Censuur! 3. En daarbij, dan gaat Joe Rogan wel terug naar YouTube of ergens anders, dus het haalt toch niks uit!

Even kijken, hoor. Neil Young is een volwassen man, niet dom, financieel onafhankelijk, en omringd door een team van managers en adviseurs die ook niet gek zijn. Geloofde hij werkelijk dat Spotify Joe Rogan aan de deur zou zetten, of dat zijn actie het probleem van fake news zou oplossen? Kom, kom. En stel nu dát Spotify Joe Rogan had gedumpt, zou Joe Rogan dan niet nog steeds kunnen zeggen wat hij maar wil? Ja toch? De vrijheid van meningsuiting beschermt je tegen (mogelijke censuur door) de overheid. Spotify is een commercieel bedrijf dat binnen de grenzen van de wet zelf mag bepalen wie het wel of niet een podium geeft, net zoals De Morgen mag bepalen welke teksten het publiceert en welke niet. Van censuur was hier nooit sprake geweest.

Nee, het lijkt me aannemelijker dat Neil Young donders goed wist dat hij maar één zaak kon en zou bereiken: zo veel publiciteit genereren dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van grote platforms die de verspreiding van desinformatie mee faciliteren, nóg hoger op de agenda van het publieke debat zou komen staan dan ze terecht al staat. Dit gebeurde. Dat daarbovenop de beurskoers van Spotify een tik kreeg en het bedrijf zich alsnog genoodzaakt zag een – bijzonder flauw en halfslachtig – beleid af te kondigen om in de toekomst beter met desinformatie om te gaan, is pure winst.

Maar zelfs als je dat een magere opbrengst vindt: waarom zou het (niet) te voorziene effect van een statement een criterium moeten zijn om het wel of niet te maken, eigenlijk? Ik denk dat Neil Young – die als kind polio kreeg toen daarvoor nog geen vaccin bestond, en er epilepsie aan over hield – gewoon oprecht is, en vanuit die oprechtheid actie voert tegen een gevaarlijk en maatschappelijk ontwrichtend fenomeen. Uitstekend.

Dat hij vervolgens zijn muziek verplaatst naar Amazon, een bedrijf dat zijn werknemers uitperst, en is groot gemaakt door een man die een Rotterdamse brug laat afbreken omdat zijn luxejacht er niet onderdoor kan terwijl hij niet eens zijn hele vermogen zou hoeven te spenderen om alle honger uit de wereld te helpen, tja, dat is bedenkelijk maar ook: een andere zaak.

Kortom. Doet Neil Young alles goed? Nee. Is Neil Young naïef? Misschien. Is naïviteit een goeie reden om het goede dat je kán doen, niét te doen? Ik hoop dat ik nooit zo cynisch word.