‘Ik denk dat de paus zelf ook bewust kinderloos is. En samen met hem de gehele clerus’

Abraham Lincoln

Willem Post merkt op dat de Amerikaanse democratie als een moderne Weimarrepubliek van binnenuit wordt ondermijnd (DM 6/1 ).Op een dergelijk gevaar werd al gewezen door Abraham Lincoln, die in 1838 als jonge politicus een bijzonder relevante speech hield over ‘The Perpetuation Of Our Political Institutions’, waarin hij zich ongerust maakte over het misprijzen voor the rule of law, het geweld en de vele lynchpartijen. Hij maakte duidelijk dat het gevaar niet van buiten kon komen, de verenigde legers van Europa en Azië “zouden zich nooit kunnen laven aan de Ohiorivier”, maar stelde: “If destruction be our lot, we must ourselves be its author and finisher. As a nation of freemen, we must live through all time, or die by suicide.” Lincoln vreesde voor het gevaar van een mobocracy, de wet van de straat. Trump en zijn aanhangers wensten deze te vestigen en de democratie te vernietigen. In Washinghton staat het Lincoln Memorial, gescheiden door de ruimte van The Mall, recht tegenover het Capitool. Van in zijn marmeren zetel in dit Memorial kon Lincoln de “savage mobs”, zoals hij het uitdrukte, aan het werk zien en de poging tot zelfmoord van zijn land meemaken. Wat een tragedie. President Biden heeft in zijn taaie, technische 6 januari-speech Lincoln, een zeer belezen en politiek bevlogen redenaar, slechts terloops vermeld. Een gemiste kans.

Roger Vyverman, Ninove

De paus

Het hoofd van de rooms-katholieke kerk oordeelt dat koppels die bewust kinderloos zijn egoïsten zijn.

Ik kan me vergissen maar ik denk dat datzelfde hoofd zelf ook bewust kinderloos is. En samen met hem de gehele clerus. Allen hebben er dus weloverwogen voor gekozen geen kinderen te hebben. Althans dat is het voorschrift, dat door de huidige paus nog steeds in stand wordt gehouden. Zijn zij, onder leiding van hun baas - het hoofd van de rooms-katholieke kerk - dan niet per definitie de meest geïnstitutionaliseerde egoïsten die op deze wereld al eeuwen rondlopen?

Tenzij natuurlijk vele leden van diezelfde clerus deze vorm van egoïsme niet in de praktijk hebben gebracht?

Of dient diezelfde clerus met hun bewust gekozen kinderloosheid een goddelijk hoger doel? En moeten we het om die reden niet zien als egoïsme, maar als altruïsme. Hun egoïsme staat dan in het teken van hun God, die de mensen wil redden.

En waarom zou mijn bewuste keuze om geen kinderen te hebben niet ook een hoger doel kunnen dienen, namelijk het voortbestaan van onze aardbol?

Ik vrees dat dit in de ogen van de grote baas van de rooms-katholieke kerk een te aardse levenshouding is die niet bijdraagt aan het winnen van zieltjes.

Christian Van Kerckhove, Gent

Jeff Hoeyberghs

Ergens kan ik de twijfel begrijpen van juristen die zich tegen de seksismewet kanten. Hoe vaak wordt er niet gezegd dat mannen hun pik achternalopen. Of wordt er lacherig gedaan over de midlifecrisis van sommige mannen.

Maar als vrouwen “raar” doen tijdens hun menopauze wordt dit vergoelijkt met het argument dat het iets te maken heeft met “opspelende” hormonen.

Waarom niet reageren met humor. Men had bijvoorbeeld kunnen zeggen dat Hoeyberghs niet meer in staat is zijn benen open te doen, gezien zijn leeftijd.

Jean-Pierre Browaeys, Evergem