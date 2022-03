Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Toen ik vanochtend onder de douche stapte, kwam er alleen koud water uit. Lap, Poetin had onze warmteleverancier gehackt. Een verrassing was het natuurlijk niet. Ik betrap mezelf deze dagen met regelmaat op het doordenken van what if-scenario’s. Vluchten, hoe doe je dat eigenlijk? De deur op slot en rijden maar? Of eerst de boel dichttimmeren? En wat als andere mensen in tussentijd je huis inpikken, hoe krijg je die er weer uit wanneer je jaren later terugkeert?

Dit zijn uiteraard gedachten van een verwende en gemakzuchtige Europeaan die het verleerd is te vechten voor zijn vrijheid, zoals je deze dagen vaak hoort, op badinerende toon, uit de monden van mensen die zelf ook nooit een oorlog hebben meegemaakt. We hadden bijna tachtig jaar vrede en welvaart, dude. Iederéén wil dat en iederéén zou er ‘gemakzuchtig’ en ‘verwend’ van worden. Mensen, weet je wel. Dit gezegd zijnde geef ik toe dat we beter voorbereid hadden kunnen zijn, zeker wanneer ik zie hoeveel visionairen dit allemaal zagen aankomen. (Volgende keer gewoon bellen, jongens, don’t be shy!) Om nog maar te zwijgen van de opportunisten die van deze gruwelijke gelegenheid gebruikmaken om hun eigen agenda te pushen (‘Het is allemaal de schuld van woke!’) – een intellectuele armoede en gemakzucht die uit precies dezelfde tachtigjarige decadentie voortkomt die ze anderen verwijten.

Maar goed, ik ben gewoon bang, zoals iedereen. Word regelmatig door sombere buien van moedeloosheid overvallen, kijk lijdzaam toe hoe mijn jongste dochter samen met haar bestie ‘Wat gebeurt er met je ziel als je overlijdt?’ googelt; hun gegiechel zingt onheilspellend door de kamer terwijl ik zuchtend de laatste updates over Kyiv lees.

Dit schijnt precies te zijn wat Poetin beoogde met zijn desinformatiecampagnes gericht op het Westen: mensen moedeloos maken, hen het gevoel geven dat wat gebeurt onvermijdelijk is en handelen geen zin heeft omdat ‘het systeem’ verrot is. Een strategie gericht op het creëren van dezelfde soort gelatenheid die er bijvoorbeeld voor zorgt dat zwarten in Amerika niet stemmen: ze geloven niet dat het iets zal veranderen en doordat ze niet stemmen, verandert er inderdaad niets. Poetin is nu Oekraïne binnengevallen maar de invasie van onze hoofden is al meer dan tien jaar aan de gang.

Enfin. De douche doet het weer, en Europa lijkt eensgezinder en krachtdadiger dan ooit. Had corona ons verdeeld en gefrustreerd, dan ogen we nu verrassend snel weer één. Zelfs types als Marine Le Pen, Matteo Salvini of Viktor Orbán veroordelen de oorlog. Alleen Poetin-clown Thierry Baudet – wiens toch al wankele brein tijdens de pandemie in rap tempo is geïmplodeerd – volhardt in kwaadaardige domheid.

We zullen niet gaan vechten in Oekraïne want dat is een one way ticket to een nucleaire clash. Maar de sancties, de opvang van vluchtelingen, de solidariteit in woord en daden met Oekraïne laten zien dat wij ‘verwende’ en ‘gemakzuchtige’ Europeanen toch wel wat te delen en te geven hebben. Je moet er niet aan denken hoe we ervoor hadden gestaan zónder die tachtig jaar welvaart en vrede.