Ik ben steeds nieuwsgieriger geworden naar deze dode: ik kom hem telkens maar tegen

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei 1988, vertellen beurtelings over hun leven. Deze week: Bregje Hofstede.

Mijn schoonvader is al ruim twintig jaar dood. Nu gidst mijn vriend me telefonisch rond in het dorp waar hij woonde. Hij wilde niet mee, maar op de kaart heeft hij een virtuele vlag voor me geplant. Ik ga er per fiets op af, op afstand bestuurd als een drone die explosieven moet verkennen.

Het is een oud huisje aan het water, voor mij niet anders dan de rest. De foto die ik stuur ter bevestiging, krijg ik meteen retour met pijltjes erop. Ja, dáár was het raam van zijn kinderkamer, dáár lag zijn vader ’s avonds altijd op de bank te lezen, en dáár, op de stoep, was hij op een ochtend in elkaar gezakt en gestorven.

De afgelopen jaren ben ik steeds nieuwsgieriger geworden naar deze dode: ik kom hem telkens maar tegen. Zelfs in het lichaam van mijn eigen dochter. “Moet je zien hoe kenmerkend ze loopt,” zeg ik, “ze zwaait haar armen zo ver naar achteren.” Mijn vriend volgt mijn blik, en zegt dan, nauwelijks verbaasd: “Zo liep mijn vader.”

Op andere momenten bots ik op hem in het lichaam van mijn vriend. “Wat lig je nou te huilen, je kan toch kruipen? Gedraag je naar je leeftijd!”, snauwt hij tegen ons kind, dan nog een baby. Het is niet eens als grap bedoeld. Achteraf zegt hij, bleek om de lippen: “Ik ben net mijn vader.”

Een ex van mijn schoonvader is bereid te vertellen wat ze zich nog herinnert. Ze heeft de fotoalbums al tevoorschijn gehaald.

Voor mij is het allemaal nieuw: de arbeidersjeugd, de weggelopen vader, de kille moeder, het scheve oog waarmee hij werd gepest. “Hij ging pas op zijn zesendertigste voor advocaat studeren”, app ik mijn vriend. “Nadat hij tijdens een protest zo hard in elkaar was geslagen door de politie dat hij de rest van zijn leven neptanden droeg. Wist je dat?”

En toch is alles bekend. De vorm van de handen; de late bloei; de opvliegendheid; zelfs de kleinste gewoontes − op de bank liggen lezen met de broeksknoop open, of bij zwaar gemoed dagenlang in bed blijven liggen. “Het was een volstrekt authentieke man”, zegt zijn ex. “Je verveelde je nooit met hem. Hij kon de sfeer echt maken.”

“Of breken?”, vul ik aan. Soms weet ik zelf niet over wie ik spreek.

Ten slotte vertelt ze waarom ze hem verliet. “Hij was dol op zijn kinderen, alleen wist hij het nooit uit te drukken. Dat was het vreemde: het was echt een heel gevoelige man, maar hij wist zich er geen raad mee. De enige emotie die makkelijk naar buiten kwam, was woede. Al die ruzies. Ik kon er niet meer tegen.”

Zodra ik weer buiten sta, bel ik mijn vriend en vertel hem wat ik me herinner. Hij is stil, en even denk ik dat ik de verbinding kwijt ben, tot ik hem hoor huilen. Op de achtergrond klinkt de stem van onze dochter, die hem wil troosten door een theedoek in zijn ogen te duwen.

Als hij weer op adem is, zegt hij, tegen mij of tegen haar: “Dank je. Zo zo zo lief dat je dit doet.”

En ik weet precies met wie ik praat. En ook, waarom ik blijf.