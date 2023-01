Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Op GoPlay is het nieuwe seizoen van De rechtbank begonnen, dat doet mij telkens veel plezier. Het programma leert je hoe vaag de grenzen tussen goed en kwaad en juist en fout zijn, en hoe die rechters vaak op hopeloze, schijnbaar onontwarbare kluwens uitkijken. Je moet het maar kunnen.

Dit keer hebben de makers ook in de tuchtlokalen van de voetbalbond gefilmd, waar er over discriminatie op en rond de velden wordt geoordeeld. Tijdens een wedstrijd in een lagere afdeling had een speler vanaf de bank iets lelijks geroepen naar de scheidsrechter, een Aziatische man. Kwaad om een zijns inziens verkeerde beslissing had hij het woord ‘spleetoog’ gebruikt, zich luidkeels afvragend of de ref daar wel voldoende door kon zien.

Zoiets roepen is zeer onnozel, zei mijn vrouw. Het getuigt van een beperkte vindingrijkheid en mogelijk een slappe intelligentie. Maar om daar met acht volwassen mensen – getuigen, clubbestuurders, inquisiteurs en bondsrechters – een uur lang ruzie over te zitten maken: dat lijkt me wat overdreven.

Wat verwachten wij? Dat er rond een voetbalveld, waar toch de emotie heerst, enkel onberispelijk wordt gereageerd? Dat mensen in de hitte van het moment drie keer nadenken en zich afvragen of hun kreet mogelijk kwetsend is? Niet iedereen is slim, keurig en bedachtzaam. Hoe hard we dat ook zouden willen, onberispelijkheid bestaat niet. Als wij alles wat mensen in een opwelling naar elkaar roepen voor een tuchtcommissie gaan brengen, gaan wij een zeer sombere, schier onleefbare toekomst tegemoet.

Ik hoorde ooit, zei ik, toen ik terugkwam van het toilet, een cafébaas “Voor die oude kale” zeggen toen hij zijn serveerster duidelijk maakte naar wie op het terras zij de grote Stella moest brengen. Ik zou mij daardoor met de beste wil van de wereld niet beledigd kunnen voelen. Ik ben oud, ik ben kaal, hij had er ook nog ‘dikke’ mogen bijzeggen. Als die ­Aziatische scheids zoals de getuigen verklaarden “helemaal verstijfde” bij het horen van de aantijging, moet die Aziatische scheids misschien eerst eens orde op zaken stellen in de ­eigen ziel en wat minder snel verstijven.

De beschuldigde bankzitter werd voor zes maanden geschorst.

Als mensen hun woede en ergernis niet meer aan de zijlijn kunnen koelen, zei mijn vrouw, dan gaan sommigen van hen dat in de zone 30 doen. Zijlijnen zijn bij uitstek plekken waar men zich al eens wat kan misdragen, waar de druk van de ketel kan. Dat is goed voor het geestelijk evenwicht. Bovendien moet je de vraag blijven stellen of die boze kerel met dat woord per se discriminerende intenties had.

Boosheid is niet strafbaar, en woorden zijn niet vanzelf geladen. Je kunt je Thaise vriendin liefkozend ‘spleetoogje’ noemen zonder dat je door haar een week zonder rijst wordt gezet. Kijk: nu vernauw ik de Thai alweer tot hun principale voedsel.

Laten we nu en dan maar lekker blijven vernauwen, zei ik.

