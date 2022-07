Ik ben opgegroeid met ‘verloren’ brood, dat ik nu principieel ‘gewonnen’ brood noem. Het recept heeft iets magisch

Aya Sabi is auteur van Verkruimeld land. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Net voor onze plaatselijke supermarkt sluit, wandel ik door de glazen schuifdeuren die voor mij openen. Ik heb via Too Good To Go een paar euro’s betaald en mag de buit van de dag komen ophalen. Als ik me heb geïdentificeerd, krijg ik een brood en een smurfentaart. Wat een fijne verrassing, ik ben gek op taart. Dus wandel ik gelukkig terug naar mijn ouderlijk huis. Ik voel me net een man tijdens de prehistorie, het tijdperk van de jagers, die een everzwijn aan zijn poten mee naar huis sleept. Zoveel voldoening brengt het me dat ik een smurfentaart en een stuk brood heb gered van de ondergang, van het verspild worden.

Ik ben opgegroeid in een huishouden waar er geen eten werd weggegooid. Ik ben opgegroeid met ‘verloren’ brood, zoals ze het noemen in Nederland, dat ik nu principieel ‘gewonnen’ brood noem. Het recept heeft iets magisch en ik weet zeker dat dat ook bijdraagt aan de beleving. Alsof er een redding heeft plaatsgevonden, dat we de tijd hebben kunnen terugdraaien al leek het daar te laat voor met wat eieren en melk. Heerlijk. Het brengt me een gevoel van voldoening, zoals ik laatst ook met wat resten in de koelkast een gerecht op tafel wist te toveren hoewel ik eerder het gevoel had dat ik niets in huis had.

Ik heb nooit in weelde geleefd, maar kan ook zeker niet zeggen dat ik arm ben (geweest). Er is bij ons altijd iets te eten en iets te delen. Waar die momenten van voldoening vandaan komen weet ik niet, maar ik weet wel dat ik het deels heb overgenomen van mijn oma en moeder, vrouwen die alles (her)gebruikten voordat recyclage een trend werd (én natuurlijk levensnoodzakelijk voor het voortbestaan van de menselijke soort).

Laatst las ik een anonieme getuigenis van een mevrouw die geen vers fruit meer kon halen bij de voedselbank, omdat veel van de verse overschotten die eerder aan voedselbanken gedoneerd werden nu voor een klein prijsje verkocht worden via apps zoals Too Good To Go. Ze zei dat ze al een week brood moest eten. Ik voelde me meteen schuldig, mijn gevoel van voldoening verdween. Ik schaamde me zelfs een beetje voor mijn naïviteit.

Het heeft een wrange nasmaak dat ik als consument nog voordeliger boodschappen kan doen en dat anderen die afhankelijk zijn van de voedselbank daardoor niet aan basisproducten kunnen. We zouden ons moeten afvragen hoe dit anders kan. Natuurlijk is de situatie veel complexer dan zulke apps tegen voedselverspilling aan te wijzen als de schuldige en de mensen die er gebruik van maken als de boosdoeners, want er was eerder al een tekort aan verse producten in de voedselbank, en zulke apps zijn ook handig voor mensen die het minder breed hebben, en armoede moet structureel aangepakt worden, maar toch.

Ik kan me echt niet voorstellen dat we met al onze overvloeden nog steeds eetbaar voedsel als afval verwerken (wat ook geld kost). Beter zorgen we ervoor dat iedereen ten minste een goede basis heeft en niet met honger naar bed hoeft.