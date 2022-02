‘Ik ben op een punt gekomen dat ik me niet meer kan inbeelden dat ik ooit nog een geliefde tegenkom’, zei ik

Julie Cafmeyer is columnist.

“Als je het niet erg vindt, zet ik me aan de wijn”, zei Tommy. Door de storm zat er een lek in zijn dak. Een rukwind had het dak dubbel geplooid. “Mijn dak speelt pizza calzone”, zei hij gespannen. “Het water lekt op de plek waar de lamp hangt, iets in mij zegt dat het niet veilig is. Dat is het dubbele, ik zou thuis moeten blijven om verdere schade te beperken. Toch kan ik de potentie tot ravage in mijn huis niet aan. Ik heb plastic bakken onder het lek gezet en ben weggevlucht.”

Tommy en ik stonden aan mijn raam op de achtste verdieping. We aanschouwden de storm. “Best heftig”, concludeerde Tommy over de extreme weersomstandigheden.

Tommy nam zijn smartphone, wisselde van stemming. Hij toonde een foto van zijn bed waar enkel een oortje de aanwezigheid van een tweede man verried. “Zijn oren zijn zo schattig!”, zei hij euforisch. Een rukwind kwam op, een wasrekje stortte naar beneden.

Ik keek naar de schattige oren van een volstrekt onbekende en zei melancholisch: “Ik ben op een punt gekomen dat ik me niet meer kan inbeelden dat ik ooit nog een geliefde tegenkom. Een echte geliefde, bedoel ik. Niet zo iemand omdat je niet alleen wilt zijn. Geen man als statussymbool of tijdverdrijf. Iemand die je doet vergeten dat je huis overstroomt.”

Tommy glimlachte medelevend.

“Het idee dat dit mijn leven is, voor altijd. Dat er niets meer zal veranderen”, klaagde ik.

Tommy staarde sentimenteel naar de oren op zijn smartphone. De lamp in zijn appartement was waarschijnlijk al lang ontploft, zijn parketvloer beschadigd, maar hij droomde weg.

Ik dacht aan een zin uit Het boek der rusteloosheid van Pessoa. “In de schaduw de adellijke individualiteit bezitten die niets eist van het leven.” Op het punt komen dat je niets meer verwacht, niets meer wil, niets meer vraagt. Een eenzaamheid die meditatief werkt. Een totale aanvaarding, en dan een diepere laag van je bestaan ontdekken. Een zwerm kraaien, het gefluit van de wind, regen in een plas. Heel simpel. Dit alles zei ik niet, het leek me te zwaarmoedige gespreksstof om te delen met iemand wiens huis op instorten stond en die smoorverliefd was.

“Wat geweldig dat je zo verliefd bent”, zei ik redelijk gemeend.

“En weet je wat ook fantastisch is?”, zei Tommy met oplichtende ogen. “Alles waarvoor ik bang was dat hij lelijk zou vinden aan mijn lichaam, vindt hij mooi. Dat is zo’n geruststelling!”

Het hield op met regenen, ik bracht Tommy naar de tramhalte.

“Succes met je liefde en je dak”, zei ik toen ik hem een kus in zijn hals gaf.

“Een maand geleden leek het totaal onwaarschijnlijk dat het ene vandaag stabieler zou zijn dan het andere”, zei Tommy vrolijk.

Opgelucht wandelde ik naar huis, dingen blijven nooit hetzelfde, dingen veranderen, altijd.