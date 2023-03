Ik ben op een punt beland dat ik naar een verliefde kijk alsof het een buitenaards wezen is

Journalist Jana Antonissen en auteur/theatermaker Julie Cafmeyer vertellen beurtelings over het leven.

In mijn vorige column pitchte ik een tv-reeks: een datingprogramma waarin ik de hoofdrol op mij zal ­nemen. De reacties van productiehuizen zijn vooralsnog beperkt, maar dat hoeft de pret niet te bederven. Ik ben het ondertussen gewend om alles zelf te doen, dus ik zal de productiehuizen dan ook wel zelf contacteren. Mijn drijfveer voor het datingprogramma komt deels voort uit artistieke ambitie, maar toch vooral uit persoonlijke noodzaak. Mijn liefdesleven is momenteel zo onbestaand dat het bijna griezelig wordt.

Twee weken geleden was ik ter ere van Valentijnsdag op een lezing over de liefde. Schrijfster Emy Koopman werd geïnterviewd over haar roman, Tekenen van het ­universum, waarin ze getuigt over een obsessieve verliefdheid. Een geheime affaire die een spoor van ­vernieling achterlaat voor alle betrokkenen. De interviewer zei dat hij het boek vaak moest wegleggen om op adem te komen. Hij vond het ongemakkelijk hoe de heldin in het verhaal zichzelf op de ander bleef storten.

Het was confronterend om het interview te volgen, in die zin dat ik me totaal niet kon identificeren met de schrijfster. Ja, er zijn zeker tijden geweest waarin ik ­geobsedeerd was door een ander. Inmiddels ben ik op een punt beland dat ik naar een verliefde kijk alsof het een buitenaards wezen is. Waar haal je de durf en bereidheid vandaan om jezelf te verliezen in iemand anders?

Ook gesprekken met vrienden hebben hetzelfde bevreemdende effect op me. Ze hebben het over bombastische liefdesverklaringen, over de liefde van hun leven, over bedrog, over intriges, over het verdelen van bezittingen, over een bemiddelaar, over een rechtszaak, over vergeving, over relatietherapie, over meubels die naar waarde worden geschat, over een kinderwens, over verbouwingen, over een visgraatparket dat ze samen legden, over heerlijke vrijpartijen.

Ik luister als een buitenstaander, omdat ik niet echt meedoe.

In de serie Fleishman Is in Trouble volgen we de scheiding van chirurg Toby (Jesse Eisenberg) en theateragente Rachel (Claire Danes). Door flashbacks krijgen we inkijk in hun leven als koppel en reflecteren ook hun vrienden Libby (Lizzy Caplan) en Seth (Adam Brody) over hun liefdesleven. Toby kan niet met zijn eenzaamheid om en verliest zich in datingapps. Rachel is bang dat niemand van haar ware zelf kan houden. Seth beweert dat de eenzaamheid van een getrouwde man anders is dan die van een single man. Iemand die getrouwd is, heeft tenminste bewezen dat hij ‘het’ kan. Libby verlangt naar het leven dat ze leidde voor ze kinderen en een man had. Ze is zich nu pas bewust van de kracht van ongebondenheid. Een leven waarin ze kon doen wat ze maar wilde. Ze staat versteld van zichzelf omdat ze die kracht zomaar weggaf.

Ongebonden, dat is wat ik ben.

Misschien is het onmogelijk om je bewust te zijn van de kracht van ongebondenheid. Ondanks elke mislukking blijf je verlangen naar het moment waarop je iemand anders toelaat. Je wil veranderen. Je wil je smijten voor de liefde. Je wil iets op het spel zetten. Je wil iets riskeren.

(De laatste alinea lijkt me een goede voice-over bij wijze van intro voor mijn datingprogramma.)