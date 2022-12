Aya Sabi is auteur van Half leven. Haar column verschijnt tweewekelijks.

De rest van het dierenrijk veegt haar voeten aan de tijd, maar wij zijn geobsedeerd door tikkende klokken, door snoozende wekkers en gemiste verjaardagen. We zijn nog maar een paar dagen van 2023 verwijderd in een race die we nooit zullen winnen maar die we altijd opnieuw blijven aangaan, overtuigd dat we in het komende jaar wel ons leven zullen beteren. Het grootste goed dat we onszelf cadeau kunnen doen, is controle over de tijd en dus ons leven.

Het probleem is dat we ondertussen concurreren met anderen over onze eigen tijd: alle mensen met wie we een sociale relatie hebben, alle mensen met wie we professionele relaties hebben, ons werk, de reclames die strijden om onze aandacht (en dus tijd), onze socialemediaplatformen die met notificaties smeken om ze te gebruiken. Zelfs de meest instinctieve drang in ons, de menselijke voortplanting, beschrijven we door middel van een biologische klok die, als we er niet snel genoeg bij zijn, ieder moment kan veranderen in een tikkende tijdsbom.

Dit is de laatste column van 2022, dit was mijn meest memorabele moment van het afgelopen jaar: ik zat op het terras van een cafeetje aan de rand van de stad. In de verte was het lawaai van de stadsring te horen. Het was eind november, het stormde, de grond was bezaaid met naar beneden gestorte takken. Ik keek naar de paraplu van het hotel waar ik verbleef. Het logo was verbogen, samen met de geknakte ijzeren draden onder het stof.

Tegenover mij zaten twee schrijvers te roken alsof het de laatste twee uur op aarde was dat er nog gerookt mocht worden. Ik ben ook een schrijver, maar ik rook niet. Ik had het koud en ik was allergisch voor tabak, maar ik zei niets. De heater die boven mijn hoofd hing en het gesprek hielden het allemaal draaglijk. Als schrijver doe je niets anders dan opnieuw formuleren wat je eerder gehoord hebt, dus je luistert veel.

Een schrijver wil weten of elke vrouw een biologische klok heeft die op tilt slaat vanaf haar dertigste, hoe hardnekkig ze ook beweert dat ze geen of een niet al te uitgesproken kinderwens heeft wanneer ze vijf jaar eerder aan de relatie begint. Hij kijkt me aan alsof ik het antwoord van alle vrouwen aan hem zou kunnen geven. Ik ken mijn eigen antwoord niet eens. Laat staan dat ik een antwoord zou kunnen bieden op zijn ultimatum: vader worden of de relatie beëindigen.

“Je kan naar het strand gaan, naar de toeristen kijken, de felgekleurde parasols bewonderen, zien hoe anderen hun tenen in het zand steken, sommige mensen eten een ijsje, anderen een suikerspin en jij staat daar maar, zonder de zee in te gaan, zonder het water te voelen, zonder te zwemmen. Je kijkt hoe anderen leven, maar zelf kan je niet zeggen dat je geleefd hebt”, zegt de ander tegen hem. En hoewel ik dat niet beargumenteerd genoeg vind om aan kinderen te beginnen, zit er toch een kern van waarheid in. Je kan je enkel overgeven aan de tijd, aan leven, want andersom kan je er lang op wachten.