Ik ben niet zozeer gehecht aan het cellulaire leven, maar vooral aan de gestockeerde mogelijkheden

Maud Vanhauwaert is columnist.

F. was gevallen en kreeg een bult. Ik nam een zak diepgevroren erwtjes, wikkelde die in een handdoek en drukte het op zijn voorhoofdje. En terwijl ik hem zo op mijn schoot zat te troosten, dacht ik aan die andere erwtjes: in een vriezer van een Antwerps ziekenhuis zitten nog vier embryo’s onder mijn naam, de overblijvers van een zwangerschapstraject. Ik zie ze zitten op een rij, vier diepgevroren minuscule leventjes in de dop. Over een paar jaar moeten we kiezen om ze te vernietigen, te schenken aan de wetenschap, of ze alsnog te dragen. Ik ben, geloof ik, niet zozeer gehecht aan dat cellulaire leven, maar vooral aan de gestockeerde mogelijkheden. Ergens blijf ik nieuwsgierig naar welke kinderen het toeval voor mij nog in petto heeft. Om F. te sussen zette ik een playlist met favorieten op. Toen klonk Leonard Cohen. ‘Dance me to the children who are asking to be born.’ Toeval? Ik schrok me een bultje.