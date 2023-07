Ik ben niet van mening dat schrijvers enkel mogen schrijven over mensen op wie ze ‘identitair’ lijken

Aya Sabi is auteur van Half leven. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Het lineaire idee dat we allemaal bouwen op onze voorgangers en dat we ons met hun kennis en ervaringen in de richting van het summum van vooruitgang bewegen is achterhaald. In de volksmond beweert men weleens dat het vroeger altijd beter was. Binnen de geschiedenis weet men echter dat we verschillende contexten niet met elkaar kunnen vergelijken en dat een waardeoordeel altijd subjectief blijft. Dat is echter niet het enige argument.

Het voortbouwen op een bestaand narratief is altijd een exclusief mechanisme. Hier komen we automatisch bij de discussies rond canons. Canons zijn niet per definitie slecht. Er is altijd een heersende hegemonie en daar is op zich niets mis mee. We mogen daar zelfs trots op zijn, zolang we ons er maar van bewust zijn dat dé canon niet bestaat en dat elke canon altijd een selectie is. Ik heb laatst zelf de Canon van de Nederlandse poëzie, samengesteld door Paul Claes, gekocht. Een boek dat niet mocht ontbreken in mijn poëziecollectie, vond ik, omdat Claes verklaart aan welke voorwaarden de poëzie moest voldoen om in zijn canon opgenomen te worden.

Die voorwaarden binnen de kunst zijn erg belangrijk, want zoals ze achteraf gelden om een canon samen te stellen, gelden ze altijd, ook vooraf. De selectiemechanismen zijn altijd van kracht. Er zijn kunstenaars zoals Van Gogh die straatarm zijn gestorven omdat hun kunst door niemand gezien werd als zodanig. Was Van Gogh niet goed genoeg of voldeed hij gewoon niet aan de nodige voorwaarden die in die tijd binnen de schilderkunst golden?

In een recent interview sprak de Amerikaanse kunstcriticus Jerry Saltz over de val van het modernisme. Het lineaire idee dat we allemaal bouwen op onze voorgangers en dat kunst dus ook in een bepaalde richting zou moeten evolueren, is dood en begraven, waardoor ook de kunstkritiek in een precaire situatie komt. Want wie kan wie bekritiseren, en is het wel zo eerlijk om kunstenaars te evalueren op basis van voorwaarden waar ze zelf niet eens aan willen voldoen? Volgens Saltz wordt kunst nu gemaakt door iedereen en overal. Dat klopt inderdaad.

Er zijn altijd verschuivingen gaande in de wereld. De veranderingen zijn nu snel en kunnen voor veel mensen ontwrichtend aanvoelen, waardoor identitaire kwesties steeds meer ter dicussie staan. Ook binnen de kunsten. De vraag is niet enkel wie bekritiseert wie, maar ook wie schrijft welke verhalen en wie voert welke personages op. Ik ben niet van mening dat schrijvers enkel mogen schrijven over mensen op wie ze ‘identitair’ lijken. In mijn novelle Juli voer ik ook een vrouw van middelbare leeftijd op, ze heet Martine. Ik heb haar met evenveel respect en empathie opgebouwd als het Marokkaanse personage Fatna in Half leven.

Laatst had ik een schrijver aan de lijn die inzat met haar personage dat een Marokkaanse achtergrond had terwijl zij die niet heeft. Of ze het verhaal wel mocht brengen. Ik heb haar aangemoedigd om dit wel te doen, als ze maar genoeg empathie en geduld heeft om de afstand te overbruggen tussen zichzelf en haar personages.