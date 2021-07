Ik ben niet jaloers op de energie van mijn vrouw. Ik heb zin in andere ritmes

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Al vijf mannen hebben, onafhankelijk van elkaar, aan mij gevraagd of ze mij al voorbijgestoken heeft. Doodnormale, keurige mannen. Geen zichtbare gebreken. Geen brulboeien, ijzervreters, macho’s, Hell’s Angels of geweldenaars.

Het ging dan telkens over mijn vrouw met haar boek over Boef. Of ze mij qua verkoop al gepasseerd is. Er waren er twee die eraan toevoegden: ‘Ik durfde het niet zo goed vragen.’ Bij de drie anderen kon je het zien, dat er schroom meespeelde.

Die spier is mij totaal onbekend, zei ik. Dit gebrek is mij vreemd. Deze kronkel is mij geheim. De gedachte was nog geen enkele keer bij mij opgekomen: wat als Boef beter verkoopt dan mijn romans? Als het zo was zou ik jubelen, maar dat geloven deze nieuwsgierigen niet: het wordt gevraagd op een toon van voorzichtige sympathie, min of meer innige deelneming, mogelijk gekruid met wat leedvermaak.

Al zolang wij elkaar kennen, verdient mijn vrouw meer dan ik. Daar zijn nooit afspraken over gemaakt, daar is zelfs nooit over gepraat. Wij verschillen sterk in leeftijd, wij zitten in andere levensfases. Ik ben wat luiig geworden. Ik verdien nog maar de helft van wat ik vijftien jaar geleden verdiende, toen ik nog voltijds werkte. Naar de vogels kijken is belangrijk. Aan de seringen ruiken. Naast de hond op de grond gaan liggen. Mijn vrouw hupt van project naar onderneming, van vondst naar idee, ze bedenkt en schrijft en geeft les. Ik bewonder haar energie, maar ik ben er niet jaloers op. Ik heb momenteel zin in andere dingen, andere ritmes. Doe mij maar de bossanova.

Nu ik er over nadenk, zei ik: ik ken best wel wat mannen die het vervelend zouden vinden als ze minder zouden verdienen dan hun vrouw. Ik heb het er ooit met enkelen wel eens over gehad. Echt goed uitleggen waarom ze daar zo gevoelig voor zijn, konden ze niet. Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk en misplaatst. Geld maakt geen beter mens van je, en je beter voelen dan je echtgenote doordat je er méér van hebt, getuigt van een totaal gebrek aan respect voor haar. Mocht ik zo’n partner hebben, ik gooide hem of haar ogenblikkelijk de deur uit. Hoe verschrikkelijk zou het zijn, mocht je het gevoel krijgen dat je partner je je succes niet gunt. Het als een bedreiging ziet, als een mogelijke kras op zijn of haar eergevoel.

Het heeft alles met onzekerheid te maken, zei mijn vrouw. Als je twijfelt aan wie je bent en wat je wilt en waar je voor kiest, ga je bevestiging zoeken in bonussen en winstdeelnames en salariswagens. Daarom zijn die dingen zo in trek: het stelt allemaal niet veel voor, maar ze leiden de aandacht af, ze geven je het gevoel dat je schittert, je kunt op zaterdagvoormiddag op je carbonnen Cervelo tegen je drie lotgenoten opscheppen over je pas ontvangen optierecht.

Boef doet het overigens magistraal. Het boek staat al vier weken in de top 10, de vierde druk is een feit. Geweldig gedaan van mijn vrouw, en goed voor de hondjes (er gaat een euro per verkocht exemplaar naar asielen).