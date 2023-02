Ik ben hier niet om Françaises op hun bestemming te krijgen

Op zijn berg in de Oostkantons − maar soms ook in Andalusië − schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Mijn schrijven is zoals een plasbeurt: het gaat vanzelf en het lucht op. (Niet-liefhebbers mogen nu zeggen dat het resultaat naar pis stinkt). Mijn vrouw is uit een ander soort hout gesneden: zij schrijft traag en moeizaam. Ik hoor haar in haar kamer boven tot hier knarsetanden. Zij werkt aan Boef. Liefhebben kan je leren, haar tweede boek over onze ongelooflijke vriend uit de Spaanse bergen. Ik ben zeer benieuwd.

Als ik een boek uitbreng, is zij mijn manager, nu ben ik de hare. Ik por haar aan, lees nu en dan een stukje na, onderhandel met de redactrice, vraag drukoffertes, bereid het omslag en de promotie voor. Het is verbluffend, als je erover nadenkt: wat je allemaal kunt, vandaag de dag. Overwinteren in een verafgelegen natuurpark in Andalusië, en ondertussen zo’n immens project op poten zetten. Nog niet zo heel lang geleden kon je daar alleen maar van dromen.

Ik vertelde u de voorbije weken over de twee Françaises die in het huisje naast het onze logeren, die geen bh’s droegen en die ik moest gaan oppikken in Frigiliana nadat hun Peugeot van vijftien jaar oud in panne was gevallen. Geloof het of niet, vorige week stonden ze opnieuw in panne, nu met hun vervangwagen. Ik had gelukkig hun oproep gemist, want ik zou ontploft zijn.

Er kwam allemaal rook van­onder de motorkap, vertelden ze die avond. Dat kan toch geen toeval meer zijn. Ik had gelukkig al gezegd dat ik het heel druk had met van alles, want ik zag de bui al hangen: ik, Joe le Taxi. De ene moest die zondag naar Malaga want zij vloog terug naar het zonnige Frankrijk, naar de man en de drie kinderen die zij achteloos voor drie weken had achtergelaten, en ik was geenszins van plan om deze bonen te vreten. Eén gunst, ça va, twee ook nog, maar ik ben hier niet om de hele tijd Françaises op hun bestemming te krijgen.

Een dag later was er een vogel in hun slaapkamer binnengevlogen en kwamen zij vragen of wij die mee wilden helpen vangen, aangezien hij het hele bed aan het onderschijten was. Hoe komt dat toch dat er in míjn slaapkamer nooit vogels binnenvliegen, bedacht ik.

Toen wij gewapend met het vijvernet de locatie bereikten, was het dier gaan vliegen. Niettemin kregen wij uit dankbaarheid een glas wijn aangeboden, het is te zeggen: dat was de bedoeling, want zij konden de kurkentrekker niet vinden die ik hen de vorige keer had uitgeleend. Hoe het kan dat dat land überhaupt nog bestáát: het is het grootste raadsel van deze tijd.

Straks moeten wij er helaas weer doorheen, want nu is het écht bijna afgelopen met de vino tinto en de gambas blancas − drie euro voor driehonderd gram in de Mercadona, je houdt het niet voor mogelijk. Ik ben benieuwd hoe mijn oude vader het stelt in het door hem zo verafschuwde rusthuis.