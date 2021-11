Ik ben gewonnen voor een klimaatbericht: voor ‘Thuis’ en na het weerbericht

Mohamed Ouaamari is auteur van Groetjes uit Vlaanderen. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Een Belgisch akkoord. Zo kan je het klimaatakkoord in Glasgow omschrijven. Er is heel veel ambitie. Veel beloften en mooie principes. Maar alles moet nog geconcretiseerd worden en in concreet beleid gegoten worden. Wat niet raar is, als je een compromis moet sluiten met 197 landen met allen hun eigen economieën en politieke contexten.

Maar de gezapigheid van zo’n klimaattop doet mij een beetje denken aan de eerste dagen van de coronacrisis in ons land. Hoe we er in de eerste weken lacherig tegen aankeken. Dat virus was ver weg in China, er was geen enkele reden voor paniek. We lachten met de eerste Belg die positief testte op corona na een reis uit China en die na zijn quarantaine snakte naar een goeie pint en een pita. Toen bleek dat de ziekenhuizen overspoeld werden met patiënten kwam de Veiligheidsraad samen en begonnen ze te klooien met een kakofonie aan maatregelen om toch maar tot een compromis te komen. Het land ging uiteindelijk onvermijdelijk op slot.

Er hangt helemaal geen sfeer van crisis rond zo’n klimaattop. De urgentie wordt geforceerd en is niet spontaan, het lijkt alsof alle wereldleiders er niet helemaal in geloven. Het enige wat ontbrak was Bart De Wever getooid in een onnozele Mamma Mia-outfit die overal liep te verkondigen dat we moeten opletten dat de klimaatmaatregelen geen ergere gevolgen hebben dan de opwarming van de aarde zelf.

Ik moet hier niet opnieuw cijfers aframmelen die aantonen dat de stijgende temperaturen grotere gevolgen hebben dan we zelf beseffen. Dat het aantal doden dat rechtstreeks en onrechtstreeks het gevolg is van de klimaatcrisis een veelvoud is van het aantal doden dat door corona te betreuren valt. En dan hebben we het nog niet over het recordaantal vluchtelingen dat vandaag op de dool is. Maar cijfers zeggen niets als je ze als leek niet in het juiste perspectief kunt plaatsen.

Dat perspectief moeten we vaker in ons gezicht geduwd krijgen, in de vorm van stijgende grafieken en diagrammen. Crush the curve! Op Twitter pleit ecologisch activist Niel Staes voor het invoeren van een klimaatbericht naast het traditionele weerbericht. Een idee waarvoor ik gewonnen ben. Elke avond op Eén voor Thuis en na het weerbericht met Frank, Sabine en Bram. “Morgen zijn we er weer met meer weer. Nu even tijd voor het klimaat.”

We zien niemand minder dan Steven Van Gucht in beeld verschijnen met achter hem allerlei figuren die hij in zijn vertrouwde zakelijke stijl toelicht. Cijfers en grafieken die gaan over de evolutie van de CO2-uitstoot per regio, de prognose voor de stijging van de zeespiegel en de grafiek van het dagelijks aantal doden te wijten aan de opwarming van de aarde.

De uitzending wordt afgesloten met een wereldkaart waarop pijlen het aantal klimaatvluchtelingen dat onderweg is naar Europa visualiseren. Want vluchtelingen en migranten zijn vandaag het enige wat onze regeringen tot crisismodus kan bewegen.

Hopelijk is die coronacrisis snel voorbij, zodat Steven Van Gucht snel zijn carrièreswitch kan maken, met een dik exclusiviteitscontract bij de VRT.