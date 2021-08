Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Het is een gevaarlijke website. Het gaat snel, het is uitdagend, het ziet er ­aanlokkelijk uit, de chicste merken gaan de deur uit voor peanuts en ­worden fluks geleverd. Er hoort altijd ook een beetje een kater bij.

Die komt er wanneer – zoals bij alle met toeters en bellen aangekondigde aanbiedingen – de prijs die je uiteindelijk betaalt een derde duurder blijkt te zijn dan je in eerste instantie dacht. ­Verborgen kosten.

Ik heb nooit de verleiding gehad te ­gokken, ik zal nooit de lotto winnen om de eenvoudige reden dat ik er niet op speel. Ik ben geen winner, ook niet bij tombola’s.

Ik was lang geleden één keer in een ­casino en vond het een saaie boel. Ik was vooral onder de indruk van het feit dat mensen totaal geen oog hadden voor elkaar, hun blik gekluisterd aan de fiches, de draaiende roulettes of de kaarten die ze kregen. Net zoals men ­tegenwoordig op trams, treinen, restaurants en in wachtkamers gebiologeerd naar het schermpje van de smartphone kijkt, zich compleet niet bewust van het bestaan van anderen.

Bij deze site – ik heb het over Vakantie­veilingen – wordt er ook vals gespeeld. Georkestreerd. Het principe is bieden tegen de tijd. Als je erin slaagt in de laatste nano­seconde de hoogste bieder te zijn, is waar je op bood van jou.

Vaak mislukt dat, maar dan krijg je plots een aanbod: als u twee euro hoger biedt dan het gewonnen bod is het item toch van u.

Ik doe het, maar heb steeds medelijden met de nobele onbekende wiens naam net nog juichend meegedeeld werd als winnaar. Daar trap ik dan ook weer in. Empathie voor fake personen.

Ik heb ondertussen een prachtige tuin­parasol die al de hele zomer dicht blijft wegens nauwelijks zon. Enkele mooie draagbare tuin­lantaarns, om dezelfde reden niet gebruikt, hoewel ze water­bestendig zijn. Ik ben dat minder.

En nu is mijn laatste aanwinst een hightech weegschaal die niet alleen mijn ­gewicht weergeeft in digitale cijfers op een hip display, maar ook elke gram nog eens onderverdeelt in vetten, vocht en andere gewicht­gerelateerde dingen. Ik kan het allemaal niet volgen en meer dan het aantal kilo’s kennen, droog aan de haak, interesseert me eigenlijk niet.

Ze viel niet alleen iets duurder uit dan verwacht, hoewel nog steeds een koopje – het enige probleem is dat vele koopjes je maandbudget duchtig ­onderuit dreigen te halen –, ik ben ook nog eens twee kilo zwaarder dan op mijn oude weegschaal!

Ik woog nog evenveel als op de eerste dag dat ik op mijn oer-weegschaal ging staan, nu bijna 40 jaar geleden. En was daar ook trots op, het had zoveel bloed, zweet en tranen gekost. Ik kom uit het tijdperk dat Miss Twiggy de standaard was en mijn moeder zette mijn zus en mij al op een streng dieet toen we nog geen dertien waren.

Werk aan de winkel dus, óf mijn oude weegschaal gebruiken. Het was een van de vele cadeaus die we kregen op ons trouwfeest, mijn ex-man en ik.

Dat indachtig geef ik het nieuwe ding maar weg en blijf de oude gebruiken.

Het zachte geluid van het tollende ­cijferplaatje neemt me altijd weer mee in de tijd. Ik weet nog hoe hij me in zijn armen optilde en we ons samen wogen, 138 kg liefde.