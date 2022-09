Ik ben ­duidelijk zo’n softie die anderen te snel vertrouwt

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen. instagram: jpmulders

Dit moet je eens proberen, zeg ik aan mijn vijftienjarige dochter. Ik leg haar een test voor die ik tegenkwam in een merkwaardig boek.

“De test gaat als volgt: stel je twintig telefooncellen op een rij voor. Ik breng je naar een van die cellen en doe de deur dicht. Vóór je, daar waar normaal de telefoon hangt, zit een grote, rode knop. Onder de knop hangen de volgende instructies: je moet 10 minuten in deze telefooncel blijven zonder op de knop te drukken. In de andere negentien cellen staan mensen onder dezelfde voorwaarden. Als na 10 minuten niemand op de knop heeft gedrukt, zal iedereen 10.000 euro ontvangen. Maar als, voordat die 10 minuten om zijn, toch iemand op die knop drukt, zal het experiment onmiddellijk worden beëindigd – waarbij de persoon die op de knop drukte 2.500 euro krijgt en de rest niets. De tijd gaat in als de knop oplicht. Bedankt voor het deelnemen aan dit ­onderzoek.”

“Wel”, vraag ik aan mijn dochter: “Wat doe je?”

“Ik druk meteen op de knop natuurlijk”, zegt zij ­zonder aarzelen.

“Wow”, schrik ik. “Dat had ik niet verwacht. En waarom?”

“Dan weet ik tenminste ­zeker dat ik 2.500 euro heb.”

“Maar je kunt víér keer ­zoveel krijgen als je met de andere deelnemers samenwerkt.”

“Ja tarara”, doet zij. “Wie zegt dat niemand anders zal drukken – per ongeluk, uit hebberigheid of omdat die de instructies niet goed snapt?”

“Proficiat”, zeg ik lachend, en toon haar het boek waaruit de test komt: De goede ­psychopaat - handboek voor succes.

Het is geschreven door professor Kevin Dutton, een Britse psycholoog die al zijn hele leven lang psychopaten bestudeert, en Andy McNab, een held van de Special Forces die hij tijdens een onderzoeksproject ontmoette.

McNab – overigens ook ­bekend als succesvol thriller­auteur – is een gediagnosticeerd psychopaat, maar van het goede soort. Anders dan een slechte psychopaat is hij in staat om sommige eigenschappen, zoals meedogenloosheid, empathie en onbevreesdheid, te versterken of te onderdrukken. Hij zou geen seconde hebben geaarzeld om op de knop te ­duwen en fluitend naar huis te gaan met de 2.500 euro, terwijl de andere deelnemers aan het onderzoek hem knarse­tandend nakeken.

Het boek gaat niet zozeer over de verwoestende kant van psychopaten, maar over wat je misschien van hen kunt leren. In mijn geval is dat blijkbaar heel wat. Toen ik de test voor het eerst las – ik was al een eind in de ­dertig – vroeg ik mij af waarom je in godsnaam zelfs maar zou overwegen om op die knop te drukken. Ik ben ­duidelijk zo’n softie die ­anderen te snel vertrouwt en de wereld hoopt te verbeteren met behulp van empathie en samenwerking.

Sommigen noemen dat een schaap. Mijn dochter is een wolfje.

En u? Zou u op de knop drukken?